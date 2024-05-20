Россияне без остановки штурмуют Волчанск, бойцы очень ждут дронов: волонтер Юсупова просит помочь украинским защитникам. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и снаряжения для воинов, которые сейчас защищают Волчанск.
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты продолжают без остановки штурмовать Волчанск, враг не останавливает обстрелы ни на минуту. Очень нужны дроны, бойцы очень ждут", - говорится в сообщении.
По словам волонтера, воинам нужны:
- три дрона Мавик 3 про - 217 тыс. грн;
- три старлинка - 60 тыс. грн;
- 2 оптических прицела;
- 3 глушителя и крепления.
Волонтер отчиталась, что с понедельника купила 6 дронов Мавик 3 про - 446 тыс. грн, четыре тепловизора - 63 тыс. грн, радиостанцию - 31 800 грн. Также она оплатила запчасти для автомобиля - 42 тыс. грн, генератор - 28 900 грн и генератор 25 800 грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты банки:
5375 4112 0025 4253
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мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
а одним словом, списдили!!!!!
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...