Россияне без остановки штурмуют Волчанск, бойцы очень ждут дронов: волонтер Юсупова просит помочь украинским защитникам. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и снаряжения для воинов, которые сейчас защищают Волчанск.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают без остановки штурмовать Волчанск, враг не останавливает обстрелы ни на минуту. Очень нужны дроны, бойцы очень ждут", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, воинам нужны:

три дрона Мавик 3 про - 217 тыс. грн;

три старлинка - 60 тыс. грн;

2 оптических прицела;

3 глушителя и крепления.

Волонтер отчиталась, что с понедельника купила 6 дронов Мавик 3 про - 446 тыс. грн, четыре тепловизора - 63 тыс. грн, радиостанцию - 31 800 грн. Также она оплатила запчасти для автомобиля - 42 тыс. грн, генератор - 28 900 грн и генератор 25 800 грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты банки:

5375 4112 0025 4253

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