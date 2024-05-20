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Новости Фото Война
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Россияне без остановки штурмуют Волчанск, бойцы очень ждут дронов: волонтер Юсупова просит помочь украинским защитникам. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и снаряжения для воинов, которые сейчас защищают Волчанск.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают без остановки штурмовать Волчанск, враг не останавливает обстрелы ни на минуту. Очень нужны дроны, бойцы очень ждут", - говорится в сообщении.

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

По словам волонтера, воинам нужны:

  • три дрона Мавик 3 про - 217 тыс. грн;
  • три старлинка - 60 тыс. грн;
  • 2 оптических прицела;
  • 3 глушителя и крепления.

Волонтер отчиталась, что с понедельника купила 6 дронов Мавик 3 про - 446 тыс. грн, четыре тепловизора - 63 тыс. грн, радиостанцию - 31 800 грн. Также она оплатила запчасти для автомобиля - 42 тыс. грн, генератор - 28 900 грн и генератор 25 800 грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты банки: 

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

Автор: 

помощь (7801) волонтеры (2634) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+22
А де мільйон зелених дронів для армії
мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
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20.05.2024 16:51
+14
там де міни на півдні, там де міни на півночі, там де зуби дракона....
а одним словом, списдили!!!!!
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20.05.2024 17:14
+13
Бути цього не може.
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...
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20.05.2024 17:31
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А де мільйон зелених дронів для армії
мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
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20.05.2024 16:51 Ответить
там де міни на півдні, там де міни на півночі, там де зуби дракона....
а одним словом, списдили!!!!!
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20.05.2024 17:14 Ответить
+, тримайтесь
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20.05.2024 16:52 Ответить
Пришліть ксерокопію запиту і відповіді долларового мілліонера (завдяку папі бені)) де він відмовляеться допомогата ЗСУ дронами тоді перерахую всю пенсію бо буду знати що допомагаю я а не піздобол вова відик
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20.05.2024 16:55 Ответить
Повідомте всі реквізити для переказу міжнародним банківським платежем , будь ласка ,у форматі ІВАN (євро) .
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20.05.2024 17:00 Ответить
Гнати зешоблу вже , та банда брехунів повністю дезкредитована .Щоби не було пізно , гнати злодіїв під суд .
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20.05.2024 17:02 Ответить
+ тримайтеся, герої🙏
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20.05.2024 17:05 Ответить
Перепрошую, Юсупова зараз у Вовчанську?
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20.05.2024 17:12 Ответить
+
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20.05.2024 17:15 Ответить
Порошенко везе всі дрони, що мав на складах, у Вовчанськ. Є команда його не пускати.
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20.05.2024 17:26 Ответить
Бути цього не може.
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...
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20.05.2024 17:31 Ответить
Коли читаєш, що допомога на фронті, то знаєш,що від Порошенко і його Фонду. Наразі вона також може створити Фонд з Тимошенко і доплачувати цю різницю, а не писати,що уже певний час не може зібрати такий дріб'язок для неї і її куми.
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20.05.2024 17:44 Ответить
+
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20.05.2024 17:50 Ответить
+
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20.05.2024 18:28 Ответить
Донатили...А теперь нужно думать - либо штрафы платить, либо себе на экипировку собирать, либо донатить.
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20.05.2024 19:02 Ответить
Зате зеленопітеки купують поліцаям нові автівки!
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20.05.2024 20:35 Ответить
Який PayPal рахунок?
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20.05.2024 20:38 Ответить
я так розумію що це кінець єри волонтерів аля Юсупової завдяки мудаку фіедорову та його мінус 100 поверхів репутацією... амінь
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20.05.2024 20:44 Ответить
Три дрони "мавік 3" змінять ситуацію під Вовчанськом? Якось воно просто...
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20.05.2024 20:45 Ответить
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-23-013354-a «Прозорро»
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20.05.2024 21:28 Ответить
Юратитесь в 95 квартал, там помогут.
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20.05.2024 22:06 Ответить
Наталка, врьош ти всьо. В нас мільйон дронів (ну окей, лише пятий місяць тому хай буде 400тисяч) - невже цього мало? Ти просто не там просиш - треба не у народу а у найвеличнішого просити, у нього цих дронів прсото завалісь. Як гуталіну у Матроскіна.
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20.05.2024 22:28 Ответить
Супутник Притули теж ********?
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21.05.2024 01:25 Ответить
 
 