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Новини Фото Війна
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Росіяни без упину штурмують Вовчанськ, бійці дуже чекають на дрони: Волонтерка Юсупова просить допомогти українським захисникам. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні дронів та спорядження для воїнів, які наразі боронять Вовчанськ.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують без упину штурмувати Вовчанськ, ворог не зупиняє обстріли ні на хвилину. Дуже потрібні дрони, бійці дуже чекають", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

За словами волонтерки, воїнам потрібні:

  • Три дрони Мавік 3 про - 217 тис. грн;
  • Три старлінки - 60 тис. грн;
  • 2 оптичні приціли;
  • 3 глушники та кріплення.

Волонтерка відзвітувала, що з понеділка купила 6 6 дронів Мавік 3 про - 446 тис. грн, чотири тепловізори - 63 тис. грн,  радіостанцію - 31 800 грн. Також вона оплатила запчастини для автівки - 42 тис. грн, генератор - 28 900 грн та генератор 25 800 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

Автор: 

допомога (8343) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+22
А де мільйон зелених дронів для армії
мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
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20.05.2024 16:51
+14
там де міни на півдні, там де міни на півночі, там де зуби дракона....
а одним словом, списдили!!!!!
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20.05.2024 17:14
+13
Бути цього не може.
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...
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20.05.2024 17:31
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А де мільйон зелених дронів для армії
мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
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20.05.2024 16:51 Відповісти
там де міни на півдні, там де міни на півночі, там де зуби дракона....
а одним словом, списдили!!!!!
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20.05.2024 17:14 Відповісти
+, тримайтесь
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20.05.2024 16:52 Відповісти
Пришліть ксерокопію запиту і відповіді долларового мілліонера (завдяку папі бені)) де він відмовляеться допомогата ЗСУ дронами тоді перерахую всю пенсію бо буду знати що допомагаю я а не піздобол вова відик
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20.05.2024 16:55 Відповісти
Повідомте всі реквізити для переказу міжнародним банківським платежем , будь ласка ,у форматі ІВАN (євро) .
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20.05.2024 17:00 Відповісти
Гнати зешоблу вже , та банда брехунів повністю дезкредитована .Щоби не було пізно , гнати злодіїв під суд .
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20.05.2024 17:02 Відповісти
+ тримайтеся, герої🙏
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20.05.2024 17:05 Відповісти
Перепрошую, Юсупова зараз у Вовчанську?
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20.05.2024 17:12 Відповісти
+
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20.05.2024 17:15 Відповісти
Порошенко везе всі дрони, що мав на складах, у Вовчанськ. Є команда його не пускати.
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20.05.2024 17:26 Відповісти
Бути цього не може.
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...
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20.05.2024 17:31 Відповісти
Коли читаєш, що допомога на фронті, то знаєш,що від Порошенко і його Фонду. Наразі вона також може створити Фонд з Тимошенко і доплачувати цю різницю, а не писати,що уже певний час не може зібрати такий дріб'язок для неї і її куми.
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20.05.2024 17:44 Відповісти
+
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20.05.2024 17:50 Відповісти
+
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20.05.2024 18:28 Відповісти
Донатили...А теперь нужно думать - либо штрафы платить, либо себе на экипировку собирать, либо донатить.
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20.05.2024 19:02 Відповісти
Зате зеленопітеки купують поліцаям нові автівки!
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20.05.2024 20:35 Відповісти
Який PayPal рахунок?
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20.05.2024 20:38 Відповісти
я так розумію що це кінець єри волонтерів аля Юсупової завдяки мудаку фіедорову та його мінус 100 поверхів репутацією... амінь
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20.05.2024 20:44 Відповісти
Три дрони "мавік 3" змінять ситуацію під Вовчанськом? Якось воно просто...
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20.05.2024 20:45 Відповісти
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-23-013354-a «Прозорро»
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20.05.2024 21:28 Відповісти
Юратитесь в 95 квартал, там помогут.
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20.05.2024 22:06 Відповісти
Наталка, врьош ти всьо. В нас мільйон дронів (ну окей, лише пятий місяць тому хай буде 400тисяч) - невже цього мало? Ти просто не там просиш - треба не у народу а у найвеличнішого просити, у нього цих дронів прсото завалісь. Як гуталіну у Матроскіна.
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20.05.2024 22:28 Відповісти
Супутник Притули теж ********?
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21.05.2024 01:25 Відповісти
 
 