Росіяни без упину штурмують Вовчанськ, бійці дуже чекають на дрони: Волонтерка Юсупова просить допомогти українським захисникам. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні дронів та спорядження для воїнів, які наразі боронять Вовчанськ.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують без упину штурмувати Вовчанськ, ворог не зупиняє обстріли ні на хвилину. Дуже потрібні дрони, бійці дуже чекають", - йдеться в повідомленні.
За словами волонтерки, воїнам потрібні:
- Три дрони Мавік 3 про - 217 тис. грн;
- Три старлінки - 60 тис. грн;
- 2 оптичні приціли;
- 3 глушники та кріплення.
Волонтерка відзвітувала, що з понеділка купила 6 6 дронів Мавік 3 про - 446 тис. грн, чотири тепловізори - 63 тис. грн, радіостанцію - 31 800 грн. Також вона оплатила запчастини для автівки - 42 тис. грн, генератор - 28 900 грн та генератор 25 800 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мабуть там літають де мільйон дерев там де потужні обороні споруди
Брехня брехня як зелене лайно звідусіль з кожної праски з єдиного марафету час кровавої брехні набув потужного прискорення
а одним словом, списдили!!!!!
Опудало "верховного головнокомандувача" надись заявило, що "вся увага захисникам Вовчанська", "забезпечуємо усім необхідним"...
Невже збрехав? А здавався таким чесним...