Росіяни без упину штурмують Вовчанськ, бійці дуже чекають на дрони: Волонтерка Юсупова просить допомогти українським захисникам. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні дронів та спорядження для воїнів, які наразі боронять Вовчанськ.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують без упину штурмувати Вовчанськ, ворог не зупиняє обстріли ні на хвилину. Дуже потрібні дрони, бійці дуже чекають", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, воїнам потрібні:

Три дрони Мавік 3 про - 217 тис. грн;

Три старлінки - 60 тис. грн;

2 оптичні приціли;

3 глушники та кріплення.

Волонтерка відзвітувала, що з понеділка купила 6 6 дронів Мавік 3 про - 446 тис. грн, чотири тепловізори - 63 тис. грн, радіостанцію - 31 800 грн. Також вона оплатила запчастини для автівки - 42 тис. грн, генератор - 28 900 грн та генератор 25 800 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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