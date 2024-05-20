Подразделениям ПВО и военной авиации передали партию техники. ФОТОрепортаж
Пятый президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко передал воинам Воздушных сил партию техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Так, подразделения противовоздушной обороны, радиотехнической разведки и тактической авиации получили экскаватор для строительства фортификаций, передвижную авторемонтную мастерскую, три стирально-душевых комплекса, подвижные пункты отдыха, а также шины и генераторы.
"Воздушные Силы и радиотехническая разведка работают слаженно и оперативно. Поэтому груз, который мы им привезли, создан, чтобы сэкономить время и увеличить эффективность выполнения задач. Мобильные командные пункты, стирально-душевые комплексы и передвижные столовые. ПАРМ, чтобы ремонтировать технику, а не тратить время на ремонт в другой области. Генераторы, все еще дефицитные шины для КрАЗ - важные "мелочи", - отметил Порошенко.
"Экскаватор, который будет обеспечивать строительство для Воздушных Сил, будет "закапывать" технику, обустраивать позиции и беречь жизни. Строительство линий обороны должно набирать обороты, потому что много времени уже упущено", - добавил пятый президент.
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Взагалі не бот, ні Зе, ні Ху, ні По.
Ти гадаєш Порошенко за тебе хвилюється? Ню.... ню.... "блажен хто вірить" 🤣🤣🤣
так. як має бути:
Гетьман, в котрого серце болить за Україну !
21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів.
Україна повісилась.....
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Браво Петре Олексійовичу!
Ніхто ж.
P.s.Дякую Вам,пане Порошенко,маю честь бути одним з 25%