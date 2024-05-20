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Новости Фото Война
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Подразделениям ПВО и военной авиации передали партию техники. ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко передал воинам Воздушных сил партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Так, подразделения противовоздушной обороны, радиотехнической разведки и тактической авиации получили экскаватор для строительства фортификаций, передвижную авторемонтную мастерскую, три стирально-душевых комплекса, подвижные пункты отдыха, а также шины и генераторы.

"Воздушные Силы и радиотехническая разведка работают слаженно и оперативно. Поэтому груз, который мы им привезли, создан, чтобы сэкономить время и увеличить эффективность выполнения задач. Мобильные командные пункты, стирально-душевые комплексы и передвижные столовые. ПАРМ, чтобы ремонтировать технику, а не тратить время на ремонт в другой области. Генераторы, все еще дефицитные шины для КрАЗ - важные "мелочи", - отметил Порошенко.

"Экскаватор, который будет обеспечивать строительство для Воздушных Сил, будет "закапывать" технику, обустраивать позиции и беречь жизни. Строительство линий обороны должно набирать обороты, потому что много времени уже упущено", - добавил пятый президент.

Также смотрите: Воинам бригады армейской авиации передали командно-штабные пункты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації

Автор: 

помощь (7801) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+28
Уже по одному заглавию понимаешь кто это. Это уже как подпись. Респект.
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20.05.2024 17:03
+26
Як завжди, як тільки читаєш в заголовку "передали партію техніки", одразу розумієш від кого.
Браво Петре Олексійовичу!
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20.05.2024 17:05
+17
Порох, схаменись! Якби гундосе було хоч трохи державником, поставило б Олексійовича головою Укроборонпрому: вже б мали й Грім, і Нептуни, й дальнього радіусу дрони.
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20.05.2024 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Уже по одному заглавию понимаешь кто это. Это уже как подпись. Респект.
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20.05.2024 17:03 Ответить
Добре що хочь хтось хвилюється за свої активи та бізнес в Україні.
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20.05.2024 17:16 Ответить
А Тимошонка вже у свою звітність записав.
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20.05.2024 17:21 Ответить
Ви тільки це бачите? Чи здалеку недобачаєте. Мабуть із свідків зеленого братства
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20.05.2024 17:25 Ответить
Зермаки ? Та вони вже давно потурбувались. Все їхнє в офшорах.
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20.05.2024 18:02 Ответить
. Ти зе-бот чи х**ло-бот ?
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20.05.2024 18:04 Ответить
***** з чого такі питання у тебе виникли?
Взагалі не бот, ні Зе, ні Ху, ні По.
Ти гадаєш Порошенко за тебе хвилюється? Ню.... ню.... "блажен хто вірить" 🤣🤣🤣
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20.05.2024 21:03 Ответить
сивочолий Гетьман.
так. як має бути:

Гетьман, в котрого серце болить за Україну !
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20.05.2024 19:58 Ответить
Де ми звернули не туда ? ....
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20.05.2024 17:03 Ответить
давно....ще коли Чорновіла не вибрали
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20.05.2024 17:05 Ответить
тогда это была фантастика...(
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20.05.2024 17:07 Ответить
Куй\73%..\ его знает...(
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20.05.2024 17:06 Ответить
Сьогодні роковини. 5 рочків як нелох країну руйнував.
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20.05.2024 17:53 Ответить
коли ми звернули "не туди" - 21 квітня 2019 року

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів.

Україна повісилась.....

.
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20.05.2024 20:03 Ответить
так и знал - Порошенко украл всё это у Бубочки...\и пиарится...\
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20.05.2024 17:04 Ответить
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20.05.2024 17:07 Ответить
Як завжди, як тільки читаєш в заголовку "передали партію техніки", одразу розумієш від кого.
Браво Петре Олексійовичу!
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20.05.2024 17:05 Ответить
Хто ще стільки передає.
Ніхто ж.
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20.05.2024 17:52 Ответить
Добре що по приколу проголосували 2019 році
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20.05.2024 17:05 Ответить
Хером по роялю ...
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20.05.2024 17:06 Ответить
уточнение - ХерРоем...(
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20.05.2024 17:09 Ответить
Порох, схаменись! Якби гундосе було хоч трохи державником, поставило б Олексійовича головою Укроборонпрому: вже б мали й Грім, і Нептуни, й дальнього радіусу дрони.
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20.05.2024 17:06 Ответить
это уже область даже не фантастики - а фэнтези...(
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20.05.2024 17:11 Ответить
Ліпєцкая фабрика знов заробила!Піар!Піар! Тільки від імені найвєлічнішого прєпіздєнта всєх врємьон і народів армії можна приймати подарунки.І ваапщє Усік-наш прєзідєнт(нє Арєстовіч,нє прітула і нє чоловік Каміли,що придбав два винищувача ,а в кожному пілотом по Притулі,а Усік.
P.s.Дякую Вам,пане Порошенко,маю честь бути одним з 25%
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20.05.2024 17:09 Ответить
Вот жеж клятый Барыга
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20.05.2024 17:13 Ответить
нігодяй такий! не дає боневтікухуйпіду здати Україну.
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20.05.2024 17:48 Ответить
Ну капец, и это тот кто с кумом путина в десна целовался и рынок сжиженного газа через сбу зачистил россиянам, создал кучу каналов с российским наративами сейчас пиарится на крови. Он кстати сдал Дебальцеве и кучу всего. А ещё угробить смог армию, а сейчас ботов разводит и пиарится .. Петя все... твоё время ушло ... дальше только тюрьма .
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20.05.2024 17:36 Ответить
Ну чому зебілля таке тупе
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20.05.2024 17:49 Ответить
Вас жодна лікарня не вилікує. Бо ви мало ,що хворий,то іще і продажний,та тупий.Бо тільки такий може це писати
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20.05.2024 17:50 Ответить
Иннах иФан...
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20.05.2024 17:50 Ответить
 
 