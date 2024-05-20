Подразделениям ПВО и военной авиации передали партию техники. ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко передал воинам Воздушных сил партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Так, подразделения противовоздушной обороны, радиотехнической разведки и тактической авиации получили экскаватор для строительства фортификаций, передвижную авторемонтную мастерскую, три стирально-душевых комплекса, подвижные пункты отдыха, а также шины и генераторы.

"Воздушные Силы и радиотехническая разведка работают слаженно и оперативно. Поэтому груз, который мы им привезли, создан, чтобы сэкономить время и увеличить эффективность выполнения задач. Мобильные командные пункты, стирально-душевые комплексы и передвижные столовые. ПАРМ, чтобы ремонтировать технику, а не тратить время на ремонт в другой области. Генераторы, все еще дефицитные шины для КрАЗ - важные "мелочи", - отметил Порошенко.

"Экскаватор, который будет обеспечивать строительство для Воздушных Сил, будет "закапывать" технику, обустраивать позиции и беречь жизни. Строительство линий обороны должно набирать обороты, потому что много времени уже упущено", - добавил пятый президент.

Также смотрите: Воинам бригады армейской авиации передали командно-штабные пункты. ФОТОРЕПОРТАЖ















