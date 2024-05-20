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Підрозділам ППО та військової авіації передали партію техніки. ФОТОрепортаж

П’ятий президент та лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко передав воїнам Повітряних сил партію техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Так, підрозділи протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки і тактичної авіації отримали екскаватор для будівництва фортифікацій, пересувну авторемонтну майстерню, три прально-душові комплекси, рухомі пункти відпочинку, а також шини і генератори.

"Повітряні Сили та радіотехнічна розвідка працюють злагоджено і оперативно. Тому вантаж, який ми їм привезли, створений, щоб заощадити час та збільшити ефективність виконання завдань. Мобільні командні пункти, прально-душові комплекси та пересувні їдальні. ПАРМ, щоб ремонтувати техніку, а не гаяти час на ремонт в іншій області. Генератори, все ще дефіцитні шини для КрАЗ - важливі "дрібниці", - зазначив Порошенко.

"Екскаватор, який забезпечуватиме будівництво для Повітряних Сил, "закопуватиме" техніку, облаштовуватиме позиції та берегтиме життя. Будівництво ліній оборони повинно набирати обертів, бо багато часу вже згаяно", - додав п'ятий президент.

Читайте: Воїнам бригади армійської авіації передали командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації
Порошенко передав допомогу воїнам ППО та військової авіації

Автор: 

допомога (8343) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+28
Уже по одному заглавию понимаешь кто это. Это уже как подпись. Респект.
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20.05.2024 17:03
+26
Як завжди, як тільки читаєш в заголовку "передали партію техніки", одразу розумієш від кого.
Браво Петре Олексійовичу!
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20.05.2024 17:05
+17
Порох, схаменись! Якби гундосе було хоч трохи державником, поставило б Олексійовича головою Укроборонпрому: вже б мали й Грім, і Нептуни, й дальнього радіусу дрони.
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20.05.2024 17:06
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Уже по одному заглавию понимаешь кто это. Это уже как подпись. Респект.
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20.05.2024 17:03 Відповісти
Добре що хочь хтось хвилюється за свої активи та бізнес в Україні.
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20.05.2024 17:16 Відповісти
А Тимошонка вже у свою звітність записав.
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20.05.2024 17:21 Відповісти
Ви тільки це бачите? Чи здалеку недобачаєте. Мабуть із свідків зеленого братства
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20.05.2024 17:25 Відповісти
Зермаки ? Та вони вже давно потурбувались. Все їхнє в офшорах.
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20.05.2024 18:02 Відповісти
. Ти зе-бот чи х**ло-бот ?
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20.05.2024 18:04 Відповісти
***** з чого такі питання у тебе виникли?
Взагалі не бот, ні Зе, ні Ху, ні По.
Ти гадаєш Порошенко за тебе хвилюється? Ню.... ню.... "блажен хто вірить" 🤣🤣🤣
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20.05.2024 21:03 Відповісти
сивочолий Гетьман.
так. як має бути:

Гетьман, в котрого серце болить за Україну !
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20.05.2024 19:58 Відповісти
Де ми звернули не туда ? ....
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20.05.2024 17:03 Відповісти
давно....ще коли Чорновіла не вибрали
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20.05.2024 17:05 Відповісти
тогда это была фантастика...(
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20.05.2024 17:07 Відповісти
Куй\73%..\ его знает...(
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20.05.2024 17:06 Відповісти
Сьогодні роковини. 5 рочків як нелох країну руйнував.
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20.05.2024 17:53 Відповісти
коли ми звернули "не туди" - 21 квітня 2019 року

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів.

Україна повісилась.....

.
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20.05.2024 20:03 Відповісти
так и знал - Порошенко украл всё это у Бубочки...\и пиарится...\
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20.05.2024 17:04 Відповісти
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20.05.2024 17:07 Відповісти
Як завжди, як тільки читаєш в заголовку "передали партію техніки", одразу розумієш від кого.
Браво Петре Олексійовичу!
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20.05.2024 17:05 Відповісти
Хто ще стільки передає.
Ніхто ж.
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20.05.2024 17:52 Відповісти
Добре що по приколу проголосували 2019 році
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20.05.2024 17:05 Відповісти
Хером по роялю ...
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20.05.2024 17:06 Відповісти
уточнение - ХерРоем...(
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20.05.2024 17:09 Відповісти
Порох, схаменись! Якби гундосе було хоч трохи державником, поставило б Олексійовича головою Укроборонпрому: вже б мали й Грім, і Нептуни, й дальнього радіусу дрони.
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20.05.2024 17:06 Відповісти
это уже область даже не фантастики - а фэнтези...(
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20.05.2024 17:11 Відповісти
Ліпєцкая фабрика знов заробила!Піар!Піар! Тільки від імені найвєлічнішого прєпіздєнта всєх врємьон і народів армії можна приймати подарунки.І ваапщє Усік-наш прєзідєнт(нє Арєстовіч,нє прітула і нє чоловік Каміли,що придбав два винищувача ,а в кожному пілотом по Притулі,а Усік.
P.s.Дякую Вам,пане Порошенко,маю честь бути одним з 25%
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20.05.2024 17:09 Відповісти
Вот жеж клятый Барыга
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20.05.2024 17:13 Відповісти
нігодяй такий! не дає боневтікухуйпіду здати Україну.
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20.05.2024 17:48 Відповісти
Ну капец, и это тот кто с кумом путина в десна целовался и рынок сжиженного газа через сбу зачистил россиянам, создал кучу каналов с российским наративами сейчас пиарится на крови. Он кстати сдал Дебальцеве и кучу всего. А ещё угробить смог армию, а сейчас ботов разводит и пиарится .. Петя все... твоё время ушло ... дальше только тюрьма .
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20.05.2024 17:36 Відповісти
Ну чому зебілля таке тупе
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20.05.2024 17:49 Відповісти
Вас жодна лікарня не вилікує. Бо ви мало ,що хворий,то іще і продажний,та тупий.Бо тільки такий може це писати
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20.05.2024 17:50 Відповісти
Иннах иФан...
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20.05.2024 17:50 Відповісти
 
 