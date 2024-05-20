Підрозділам ППО та військової авіації передали партію техніки. ФОТОрепортаж
П’ятий президент та лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко передав воїнам Повітряних сил партію техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Так, підрозділи протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки і тактичної авіації отримали екскаватор для будівництва фортифікацій, пересувну авторемонтну майстерню, три прально-душові комплекси, рухомі пункти відпочинку, а також шини і генератори.
"Повітряні Сили та радіотехнічна розвідка працюють злагоджено і оперативно. Тому вантаж, який ми їм привезли, створений, щоб заощадити час та збільшити ефективність виконання завдань. Мобільні командні пункти, прально-душові комплекси та пересувні їдальні. ПАРМ, щоб ремонтувати техніку, а не гаяти час на ремонт в іншій області. Генератори, все ще дефіцитні шини для КрАЗ - важливі "дрібниці", - зазначив Порошенко.
"Екскаватор, який забезпечуватиме будівництво для Повітряних Сил, "закопуватиме" техніку, облаштовуватиме позиції та берегтиме життя. Будівництво ліній оборони повинно набирати обертів, бо багато часу вже згаяно", - додав п'ятий президент.
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Взагалі не бот, ні Зе, ні Ху, ні По.
Ти гадаєш Порошенко за тебе хвилюється? Ню.... ню.... "блажен хто вірить" 🤣🤣🤣
так. як має бути:
Гетьман, в котрого серце болить за Україну !
21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів.
Україна повісилась.....
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Браво Петре Олексійовичу!
Ніхто ж.
P.s.Дякую Вам,пане Порошенко,маю честь бути одним з 25%