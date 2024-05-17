Воїнам бригади армійської авіації передали командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" передали командно-штабний комплекс бригаді армійської авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Комплекс складається із двох частин – штабу і зони відпочинку. Його оснащено автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Комплекс зроблений на базі потужної вантажівки DAF YA.

"В одному комплексі знаходиться потужна, в дуже доброму стані вантажівка, є командний пункт, обладнаний всім – від комп’ютера до кавоварки. Комп’ютери, генератори, кондиціонери, засоби зв’язку. Дуже важливо, щоб оператори, які тут працюють на командному пункті, відчували себе у безпеці. І 24 години на добу 7 днів на тиждень, без будь-якої перерви могли здійснювати свої завдання.

Дивіться: Загострення на Харківщині показує, наскільки важливі вчасно збудовані фортифікації, - Порошенко. ВIДЕО

Є також спеціальний причіп для відпочинку, там стоять ліжка, де можна відпочити, знову зварити каву, привести себе до ладу, попити холодної водички, поїсти з холодильника. Він має незалежне своє енергоживлення", - розповів п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Воїн із позивним Голод заявив, що раніше доводилося користуватися наметами, які необхідно було возити, треба було багато часу на те, щоб встановити, розмістити особовий склад, зробити місця для відпочинку.

Також авіаторам передали прально-душові комплекси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 57-ї бригади, що захищає Вовчанськ, отримали 200 FPV-дронів та техніку. ФОТО