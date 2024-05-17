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Воїнам бригади армійської авіації передали командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" передали командно-штабний комплекс бригаді армійської авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Комплекс складається  із двох частин – штабу і зони відпочинку. Його оснащено автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Комплекс зроблений на базі потужної вантажівки DAF YA.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

"В одному комплексі знаходиться потужна, в дуже доброму стані вантажівка, є командний пункт, обладнаний всім – від комп’ютера до кавоварки. Комп’ютери, генератори, кондиціонери, засоби зв’язку. Дуже важливо, щоб оператори, які тут працюють на командному пункті, відчували себе у безпеці. І 24 години на добу 7 днів на тиждень, без будь-якої перерви могли здійснювати свої завдання.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

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Є також спеціальний причіп для відпочинку, там стоять ліжка, де можна відпочити, знову зварити каву, привести себе до ладу, попити холодної водички, поїсти з холодильника. Він має незалежне своє енергоживлення", - розповів п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

Воїн із позивним Голод заявив, що раніше доводилося користуватися наметами, які необхідно було возити, треба було багато часу на те, щоб встановити, розмістити особовий склад, зробити місця для відпочинку.

Також авіаторам передали прально-душові комплекси.

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Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

Автор: 

допомога (8343) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+12
Та да, жадный "барыга" зелебобикам спать спокойно не даёт. Пиарится и пиарится. Так мало ему этого, он еще и закупает большую часть за свои, а не за донаты людей, еще и в разы дешевле всяких "правильных" волонтеров. От же гад ненасытный
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17.05.2024 11:28
+8
Ух, знову барига наживається, передаючи необхідне майно армії
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17.05.2024 11:23
+7
***, так и знал, что это опять клятый Барыга, даже не заходя в новость
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17.05.2024 11:22
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***, так и знал, что это опять клятый Барыга, даже не заходя в новость
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17.05.2024 11:22 Відповісти
Ух, знову барига наживається, передаючи необхідне майно армії
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17.05.2024 11:23 Відповісти
Та да, жадный "барыга" зелебобикам спать спокойно не даёт. Пиарится и пиарится. Так мало ему этого, он еще и закупает большую часть за свои, а не за донаты людей, еще и в разы дешевле всяких "правильных" волонтеров. От же гад ненасытный
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Є надійний спрсіб обанкротити "баригу" - переказувати донати на фонд Справа Громад, а Порох змушений буде задонатити стільки ж!
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17.05.2024 12:25 Відповісти
Chio za PO , zhaba dushit napisati hatia bi - Poroh ?
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17.05.2024 11:35 Відповісти
Почему. Тут была и "реклама" Притулы с Лаченом и Лебигой. И "реклама" Чмута. И даже Ахметкин фонд. Может проблема в том, что столько много, так часто и именно свои личные тратит только один человек?
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17.05.2024 12:14 Відповісти
Ko tu te dari, klaun, ********* Latviju, nebāz degunu viņu lietās, viņi visu izdomās bez tādiem piesūcekņiem kā tu.
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17.05.2024 12:08 Відповісти
, ******* , kakova **** kosish pod latviica ? Tev ar Latviju mazāk sakara , nekā cūkai ar kosmosu ! Idiosh ***** !!
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17.05.2024 15:21 Відповісти
готуємось зустрічати F-16
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Ой! Эта фейк - Парашенка привозит шойта на фронт, пафоткает и апять увозит.
П.С.
А Петро все краде і краде....... в бюджет України !!!
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17.05.2024 11:33 Відповісти
и куда апять увозит?
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17.05.2024 12:20 Відповісти
Мій Президент
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17.05.2024 22:52 Відповісти
 
 