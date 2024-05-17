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Воинам бригады армейской авиации передали командно-штабные пункты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали командно-штабной комплекс бригаде армейской авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Комплекс состоит из двух частей - штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Комплекс сделан на базе мощного грузовика DAF YA.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

"В одном комплексе находится мощный, в очень хорошем состоянии грузовик, есть командный пункт, оборудованный всем - от компьютера до кофеварки. Компьютеры, генераторы, кондиционеры, средства связи. Очень важно, чтобы операторы, которые здесь работают на командном пункте, чувствовали себя в безопасности. И 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без какого-либо перерыва могли осуществлять свои задачи.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

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Есть также специальный прицеп для отдыха, там стоят кровати, где можно отдохнуть, снова сварить кофе, привести себя в порядок, попить холодной водички, поесть из холодильника. Он имеет независимое свое энергопитание", - рассказал пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

Воин с позывным Голод заявил, что раньше приходилось пользоваться палатками, которые необходимо было возить, надо было много времени на то, чтобы установить, разместить личный состав, сделать места для отдыха.

Также авиаторам передали стирально-душевые комплексы.

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Бригадам армійської авіації передали командно-штабні пункти

Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+12
Та да, жадный "барыга" зелебобикам спать спокойно не даёт. Пиарится и пиарится. Так мало ему этого, он еще и закупает большую часть за свои, а не за донаты людей, еще и в разы дешевле всяких "правильных" волонтеров. От же гад ненасытный
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17.05.2024 11:28
+8
Ух, знову барига наживається, передаючи необхідне майно армії
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17.05.2024 11:23
+7
***, так и знал, что это опять клятый Барыга, даже не заходя в новость
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17.05.2024 11:22
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***, так и знал, что это опять клятый Барыга, даже не заходя в новость
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17.05.2024 11:22 Ответить
Ух, знову барига наживається, передаючи необхідне майно армії
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17.05.2024 11:23 Ответить
Та да, жадный "барыга" зелебобикам спать спокойно не даёт. Пиарится и пиарится. Так мало ему этого, он еще и закупает большую часть за свои, а не за донаты людей, еще и в разы дешевле всяких "правильных" волонтеров. От же гад ненасытный
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17.05.2024 11:28 Ответить
Є надійний спрсіб обанкротити "баригу" - переказувати донати на фонд Справа Громад, а Порох змушений буде задонатити стільки ж!
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17.05.2024 12:25 Ответить
Chio za PO , zhaba dushit napisati hatia bi - Poroh ?
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17.05.2024 11:35 Ответить
Почему. Тут была и "реклама" Притулы с Лаченом и Лебигой. И "реклама" Чмута. И даже Ахметкин фонд. Может проблема в том, что столько много, так часто и именно свои личные тратит только один человек?
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17.05.2024 12:14 Ответить
Ko tu te dari, klaun, ********* Latviju, nebāz degunu viņu lietās, viņi visu izdomās bez tādiem piesūcekņiem kā tu.
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17.05.2024 12:08 Ответить
, ******* , kakova **** kosish pod latviica ? Tev ar Latviju mazāk sakara , nekā cūkai ar kosmosu ! Idiosh ***** !!
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17.05.2024 15:21 Ответить
готуємось зустрічати F-16
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17.05.2024 11:28 Ответить
Ой! Эта фейк - Парашенка привозит шойта на фронт, пафоткает и апять увозит.
П.С.
А Петро все краде і краде....... в бюджет України !!!
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17.05.2024 11:33 Ответить
и куда апять увозит?
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17.05.2024 12:20 Ответить
Мій Президент
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17.05.2024 22:52 Ответить
 
 