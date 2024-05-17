Воинам бригады армейской авиации передали командно-штабные пункты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали командно-штабной комплекс бригаде армейской авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Комплекс состоит из двух частей - штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Комплекс сделан на базе мощного грузовика DAF YA.

"В одном комплексе находится мощный, в очень хорошем состоянии грузовик, есть командный пункт, оборудованный всем - от компьютера до кофеварки. Компьютеры, генераторы, кондиционеры, средства связи. Очень важно, чтобы операторы, которые здесь работают на командном пункте, чувствовали себя в безопасности. И 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без какого-либо перерыва могли осуществлять свои задачи.

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Есть также специальный прицеп для отдыха, там стоят кровати, где можно отдохнуть, снова сварить кофе, привести себя в порядок, попить холодной водички, поесть из холодильника. Он имеет независимое свое энергопитание", - рассказал пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Воин с позывным Голод заявил, что раньше приходилось пользоваться палатками, которые необходимо было возить, надо было много времени на то, чтобы установить, разместить личный состав, сделать места для отдыха.

Также авиаторам передали стирально-душевые комплексы.

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