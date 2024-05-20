В российском Ейске украинские партизаны расклеили листовки с надписью: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ВСУ Штефан. ФОТОРЕПОРТАЖ

Группа украинских партизан и местных жителей расклеили листовки с угрозами российским военным пилотам, которые наносят удары по территории Украины, в городе Ейск Краснодарского края РФ.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Ейск Краснодарского края Российской Федерации где расположен один из стратегических аэродромов, откуда взлетают боевые самолеты воздушных сил РФ, которые бьют по украинским городам, группой украинских партизан и местными жителями проведена акция протеста, по дискредитации и волеизъявлению неправомерных и преступных действий российской армии, которая пытается уничтожить украинский народ", - написал Штефан.

Партизаны расклеили на улицах российского города листовки с надписью:

"Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей"

"Обращение касается пилотов, сознательно осуществляющих пуски ракет по жилым домам гражданского населения Украины, что является прямым террористическим актом государства террориста!", - подчеркнул военный.

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