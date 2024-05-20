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Новости Фото Война
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В российском Ейске украинские партизаны расклеили листовки с надписью: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ВСУ Штефан. ФОТОРЕПОРТАЖ

Группа украинских партизан и местных жителей расклеили листовки с угрозами российским военным пилотам, которые наносят удары по территории Украины, в городе Ейск Краснодарского края РФ.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Ейск Краснодарского края Российской Федерации где расположен один из стратегических аэродромов, откуда взлетают боевые самолеты воздушных сил РФ, которые бьют по украинским городам, группой украинских партизан и местными жителями проведена акция протеста, по дискредитации и волеизъявлению неправомерных и преступных действий российской армии, которая пытается уничтожить украинский народ", - написал Штефан.

Партизаны расклеили на улицах российского города листовки с надписью:

"Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей"

"Обращение касается пилотов, сознательно осуществляющих пуски ракет по жилым домам гражданского населения Украины, что является прямым террористическим актом государства террориста!", - подчеркнул военный.

Читайте: В оккупированном Крыму ко Дню единения вывесили флаг Украины, - "Желтая лента". ФОТО

Листівка партизанів на стіні.

Партизани провели акцію протесту в російському Єйську

Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей

Автор: 

протест (5858) россия (95526) партизаны (179)


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Топ комментарии
+18
От навіщо так ризикувати? Зараз дуже багато способів, як знайти людину! Краще просто по-тихому десь вистежити та зарізати тварюку, чи цеглиною проломити макітру...
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20.05.2024 21:35
+15
Боже! Збережи цих Героїв!
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20.05.2024 21:31
+14
Пердаки у пілотов порвало 100%
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20.05.2024 21:36
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Боже! Збережи цих Героїв!
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20.05.2024 21:31 Ответить
От навіщо так ризикувати? Зараз дуже багато способів, як знайти людину! Краще просто по-тихому десь вистежити та зарізати тварюку, чи цеглиною проломити макітру...
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20.05.2024 21:35 Ответить
Пердаки у пілотов порвало 100%
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20.05.2024 21:36 Ответить
У пилотов - не знаю, не уверен, а вот у жен ихних - это точно, стонов не оберешься.
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20.05.2024 23:21 Ответить
це. перемога!
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20.05.2024 21:43 Ответить
вони нам міста знишують ми їм наклейочки. потужно
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20.05.2024 21:46 Ответить
При всій повазі до людей, які там ризикують свободою або навіть життям - жодного сенсу в цих листівках, як на мене, немає.
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20.05.2024 21:46 Ответить
Сенс у тому, шо в расіі, виявляється, є українці, але озброюють чомусь не УДК, а РДК...
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20.05.2024 22:12 Ответить
Сенс є. Це початки протестів на паРаші.
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20.05.2024 23:01 Ответить
русский пилот прочитает это, посмееться и подотреться, понимая что его жизни ничего не угрожает. Пока их не трогают, не ликвидируют, пока все ограничиваеться лишь запугиванием, они только с большим ентузиазмом бомбят города с мирняком, чтобы почитать и поржать с того как их ненавидят, а потом отдохнуть с женой на Бали, где их грязные деньги ждуть с распростертыми руками. Начинающие пилоты живут в Московских многоетажках, без защиты как обычные люди, асы могут позволить себе частный дом, но на охрану денег все равно не хватает.
Это говорит о том что никому нет дела до руснявых пилотов, не ГУР ни партизанам в россии. Зато ликвидация Кивы войдет в историю, и станет предметом гордости на долгие годы.
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20.05.2024 21:47 Ответить
Цей окупант був ліквідований минулого року в Краснодарському краї.
Наскільки я пам'ятаю, його зарізав українець.

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20.05.2024 22:37 Ответить
Ці листівки тільки піднімають авторитет тих вбивць серед місцевих свинособак ...
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20.05.2024 21:58 Ответить
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20.05.2024 21:59 Ответить
віл ЛБЗ у Вугледарі до АБ Єйськ 140 км. Одна M39A1 з трьома сотнми М74 по летовищу краще за тисячу листівок.
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20.05.2024 22:27 Ответить
Добре, було б, поки у Єйська з пілотами Патріоти порішать…,
в Україні не проґавити, таке ж повішання, із ЖДУНАМИ-убивцями, бо на привладних, жодних сподівань!!
За 11 років, прикладів достатньо, суддівські та беркутня, не дадуть збрехати!
Пильнуймо Україну! З 21 травня, правові поля у привладних з ОПУ, уже ФСЬО… дасвідання…
Треба виконувати Рішення КСУ!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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20.05.2024 22:33 Ответить
Не "в тему" - але це дуже смішно - ваті пропонують знов чекати низьких цін: "Крымчанам опять пообещали изобилие товаров с низкими ценами. Новый инфраструктурный проект - трасса от Краснодара до моста в Крым - должен сказаться на доступности и стоимости продуктов"
Самий парадокс у тому що до окупації жителі Краснодарського краю їздили у Крим "к хахлам" по дешеві та якісні продукти!!!
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21.05.2024 03:58 Ответить
Ось на що перетворюються орки після війни".Люберецький міський суд Московської області засудив до 11 років колонії суворого режиму найманця ПВК "Вагнер" Максима Головачова, який після повернення з війни вбив мешканку міста Дзержинський Гузялію Буреніну. Увагу на вирок привернуло видання "Верстка".
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21.05.2024 08:10 Ответить
 
 