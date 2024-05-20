В российском Ейске украинские партизаны расклеили листовки с надписью: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ВСУ Штефан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Группа украинских партизан и местных жителей расклеили листовки с угрозами российским военным пилотам, которые наносят удары по территории Украины, в городе Ейск Краснодарского края РФ.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.
"В городе Ейск Краснодарского края Российской Федерации где расположен один из стратегических аэродромов, откуда взлетают боевые самолеты воздушных сил РФ, которые бьют по украинским городам, группой украинских партизан и местными жителями проведена акция протеста, по дискредитации и волеизъявлению неправомерных и преступных действий российской армии, которая пытается уничтожить украинский народ", - написал Штефан.
Партизаны расклеили на улицах российского города листовки с надписью:
"Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей"
"Обращение касается пилотов, сознательно осуществляющих пуски ракет по жилым домам гражданского населения Украины, что является прямым террористическим актом государства террориста!", - подчеркнул военный.
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Это говорит о том что никому нет дела до руснявых пилотов, не ГУР ни партизанам в россии. Зато ликвидация Кивы войдет в историю, и станет предметом гордости на долгие годы.
Наскільки я пам'ятаю, його зарізав українець.
в Україні не проґавити, таке ж повішання, із ЖДУНАМИ-убивцями, бо на привладних, жодних сподівань!!
За 11 років, прикладів достатньо, суддівські та беркутня, не дадуть збрехати!
Пильнуймо Україну! З 21 травня, правові поля у привладних з ОПУ, уже ФСЬО… дасвідання…
Треба виконувати Рішення КСУ!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Самий парадокс у тому що до окупації жителі Краснодарського краю їздили у Крим "к хахлам" по дешеві та якісні продукти!!!