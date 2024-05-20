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Новини Фото Війна
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В російському Єйську українські партизани розклеїли листівки з написом: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ЗСУ Штефан. ФОТОрепортаж

Група українських партизанів та місцевих мешканців розклеїли листівки з погрозами російським військовим пілотам, які завдають ударів по території України, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Єйськ Краснодарського краю Російської Федерації де розташований один з стратегічних аеродромів звідки злітають бойові літаки повітряних сил рф, що б'ють по українських містах, групою українських партизанів та місцевими жителями проведено акцію протесту щодо дискредитації та волевиявлення неправомірних та злочинних дій російської армії, що намагається знищити Український народ", - написав Штефан.

Партизани розклеїли на вулицях російського міста листівки з написом:

"Смерть русским пилотам, убивающим Украинских детей"

"Звернення стосується пілотів, що свідомо здійснюють пуски ракет по житловим будинкам цивільного населення України, що є прямим терористичним актом держави терориста!", - підкреслив військовий.

Читайте: В окупованому Криму до Дня єднання вивісили прапор України, - "Жовта стрічка". ФОТО

Листівка партизанів на стіні.

Партизани провели акцію протесту в російському Єйську

Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей

Автор: 

протест (2398) росія (65162) партизани (192) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+18
От навіщо так ризикувати? Зараз дуже багато способів, як знайти людину! Краще просто по-тихому десь вистежити та зарізати тварюку, чи цеглиною проломити макітру...
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20.05.2024 21:35
+15
Боже! Збережи цих Героїв!
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20.05.2024 21:31
+14
Пердаки у пілотов порвало 100%
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20.05.2024 21:36
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Боже! Збережи цих Героїв!
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20.05.2024 21:31 Відповісти
От навіщо так ризикувати? Зараз дуже багато способів, як знайти людину! Краще просто по-тихому десь вистежити та зарізати тварюку, чи цеглиною проломити макітру...
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20.05.2024 21:35 Відповісти
Пердаки у пілотов порвало 100%
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20.05.2024 21:36 Відповісти
У пилотов - не знаю, не уверен, а вот у жен ихних - это точно, стонов не оберешься.
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20.05.2024 23:21 Відповісти
це. перемога!
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20.05.2024 21:43 Відповісти
вони нам міста знишують ми їм наклейочки. потужно
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20.05.2024 21:46 Відповісти
При всій повазі до людей, які там ризикують свободою або навіть життям - жодного сенсу в цих листівках, як на мене, немає.
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20.05.2024 21:46 Відповісти
Сенс у тому, шо в расіі, виявляється, є українці, але озброюють чомусь не УДК, а РДК...
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20.05.2024 22:12 Відповісти
Сенс є. Це початки протестів на паРаші.
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20.05.2024 23:01 Відповісти
русский пилот прочитает это, посмееться и подотреться, понимая что его жизни ничего не угрожает. Пока их не трогают, не ликвидируют, пока все ограничиваеться лишь запугиванием, они только с большим ентузиазмом бомбят города с мирняком, чтобы почитать и поржать с того как их ненавидят, а потом отдохнуть с женой на Бали, где их грязные деньги ждуть с распростертыми руками. Начинающие пилоты живут в Московских многоетажках, без защиты как обычные люди, асы могут позволить себе частный дом, но на охрану денег все равно не хватает.
Это говорит о том что никому нет дела до руснявых пилотов, не ГУР ни партизанам в россии. Зато ликвидация Кивы войдет в историю, и станет предметом гордости на долгие годы.
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20.05.2024 21:47 Відповісти
Цей окупант був ліквідований минулого року в Краснодарському краї.
Наскільки я пам'ятаю, його зарізав українець.

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20.05.2024 22:37 Відповісти
Ці листівки тільки піднімають авторитет тих вбивць серед місцевих свинособак ...
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20.05.2024 21:58 Відповісти
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20.05.2024 21:59 Відповісти
віл ЛБЗ у Вугледарі до АБ Єйськ 140 км. Одна M39A1 з трьома сотнми М74 по летовищу краще за тисячу листівок.
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20.05.2024 22:27 Відповісти
Добре, було б, поки у Єйська з пілотами Патріоти порішать…,
в Україні не проґавити, таке ж повішання, із ЖДУНАМИ-убивцями, бо на привладних, жодних сподівань!!
За 11 років, прикладів достатньо, суддівські та беркутня, не дадуть збрехати!
Пильнуймо Україну! З 21 травня, правові поля у привладних з ОПУ, уже ФСЬО… дасвідання…
Треба виконувати Рішення КСУ!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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20.05.2024 22:33 Відповісти
Не "в тему" - але це дуже смішно - ваті пропонують знов чекати низьких цін: "Крымчанам опять пообещали изобилие товаров с низкими ценами. Новый инфраструктурный проект - трасса от Краснодара до моста в Крым - должен сказаться на доступности и стоимости продуктов"
Самий парадокс у тому що до окупації жителі Краснодарського краю їздили у Крим "к хахлам" по дешеві та якісні продукти!!!
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21.05.2024 03:58 Відповісти
Ось на що перетворюються орки після війни".Люберецький міський суд Московської області засудив до 11 років колонії суворого режиму найманця ПВК "Вагнер" Максима Головачова, який після повернення з війни вбив мешканку міста Дзержинський Гузялію Буреніну. Увагу на вирок привернуло видання "Верстка".
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21.05.2024 08:10 Відповісти
 
 