В російському Єйську українські партизани розклеїли листівки з написом: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ЗСУ Штефан. ФОТОрепортаж
Група українських партизанів та місцевих мешканців розклеїли листівки з погрозами російським військовим пілотам, які завдають ударів по території України, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.
"У місті Єйськ Краснодарського краю Російської Федерації де розташований один з стратегічних аеродромів звідки злітають бойові літаки повітряних сил рф, що б'ють по українських містах, групою українських партизанів та місцевими жителями проведено акцію протесту щодо дискредитації та волевиявлення неправомірних та злочинних дій російської армії, що намагається знищити Український народ", - написав Штефан.
Партизани розклеїли на вулицях російського міста листівки з написом:
"Смерть русским пилотам, убивающим Украинских детей"
"Звернення стосується пілотів, що свідомо здійснюють пуски ракет по житловим будинкам цивільного населення України, що є прямим терористичним актом держави терориста!", - підкреслив військовий.
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Это говорит о том что никому нет дела до руснявых пилотов, не ГУР ни партизанам в россии. Зато ликвидация Кивы войдет в историю, и станет предметом гордости на долгие годы.
Наскільки я пам'ятаю, його зарізав українець.
в Україні не проґавити, таке ж повішання, із ЖДУНАМИ-убивцями, бо на привладних, жодних сподівань!!
За 11 років, прикладів достатньо, суддівські та беркутня, не дадуть збрехати!
Пильнуймо Україну! З 21 травня, правові поля у привладних з ОПУ, уже ФСЬО… дасвідання…
Треба виконувати Рішення КСУ!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Самий парадокс у тому що до окупації жителі Краснодарського краю їздили у Крим "к хахлам" по дешеві та якісні продукти!!!