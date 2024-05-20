В російському Єйську українські партизани розклеїли листівки з написом: "Смерть русским пилотам, убивающим украинских детей", - полковник ЗСУ Штефан. ФОТОрепортаж

Група українських партизанів та місцевих мешканців розклеїли листівки з погрозами російським військовим пілотам, які завдають ударів по території України, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Єйськ Краснодарського краю Російської Федерації де розташований один з стратегічних аеродромів звідки злітають бойові літаки повітряних сил рф, що б'ють по українських містах, групою українських партизанів та місцевими жителями проведено акцію протесту щодо дискредитації та волевиявлення неправомірних та злочинних дій російської армії, що намагається знищити Український народ", - написав Штефан.

Партизани розклеїли на вулицях російського міста листівки з написом:

"Смерть русским пилотам, убивающим Украинских детей"

"Звернення стосується пілотів, що свідомо здійснюють пуски ракет по житловим будинкам цивільного населення України, що є прямим терористичним актом держави терориста!", - підкреслив військовий.

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