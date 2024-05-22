5-я миссия канадско-украинской программы хирургической помощи раненым во время войны в Украине состоялась в Польше

Канадско-украинская программа хирургической помощи (CUSAP), совместная инициатива Канадско-украинского фонда (КУФ) и Научного центра здравоохранения Саннибрук, завершила свою пятую хирургическую миссию в городе Челядзь, Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Команда из 64 канадских волонтеров (только 18% - украинского происхождения) провела 62 консультации и за 8 операционных дней прооперировала 37 пациентов с тяжелыми травмами, полученными во время войны России против Украины.

Мультидисциплинарная команда хирургов, анестезиологов, реаниматологов, медсестер, административного персонала и специалистов других специальностей, включая психолога и эрготерапевта, выполнила сложнейшие черепно-лицевые, ортопедические и реконструктивные операции на руках/периферических нервах пациентам, которые, в противном случае, не смогли бы получить помощь в Украине из-за загруженности больниц.

Миссию также посетила Посол Канады в Украине Наталка Цмоць. Посол имела возможность осмотреть больницу и встретиться с украинскими пациентами, которые поделились своими личными историями и рассказали, с каким нетерпением они ждут следующих шагов в своем выздоровлении.

"За последние 10 лет медики-волонтеры из Канады оказали неоценимую поддержку более 280 травмированным пациентам из Украины. Это прекрасное сотрудничество: украинские врачи собирают полную историю болезни каждого пациента, помогают координировать подготовку к операциям, участвуют в операциях и наблюдают за реабилитацией. В условиях войны именно они выводят травматологическую помощь и посттравматическую реабилитацию в Украине на качественно новый уровень. Операции, которые здесь проводят, меняют жизнь. Украинские пациенты не смогли бы получить полноценное лечение такого уровня в Украине в настоящее время. Каждый случай - очень сложный, но все без исключения пациенты оптимистичны и невероятно сильны. Они знают, что они не одиноки и в надежных руках. Я от всей души желаю им полного выздоровления. По словам хирургов, еще несколько лет назад большинство пациентов этих миссий были ветеранами. Сейчас все больше гражданских с тяжелыми травмами. Это отражает масштабы и потери от российской войны в Украине", - прокомментировала Посол Канады в Украине, Ее Превосходительство Наталья Цмоць.

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Автор фото: Андрей Сирко (CUSAP)

"От имени КУФ я хотел бы поблагодарить всех врачей и хирургов, медсестер и весь вспомогательный персонал, которые бескорыстно отдавали свое время. Я поражен их преданностью программе CUSAP и пациентам, которых они лечат. Семья CUSAP обеспечила успех этой миссии и дала своим пациентам надежду на будущее. Для нас большая честь быть частью этой программы в качестве финансового партнера", - отмечает Олеся Луцив-Андрийович, секретарь, председатель Комитета гражданского общества, директор Канадско-Украинской Фундации.

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"Молодой человек, которому осколки разорвали всю среднюю часть лица, сначала был злым, замкнутым, подавленным. После ряда реконструктивных процедур он любуется своим новым носом в зеркале, улыбается, показывает нам большой палец. Женщине, которая получила ужасные травмы обеих ног во время российского ракетного удара по ее дому, грозила двусторонняя ампутация. На эту миссию она решилась, чтобы "потанцевать" с хирургом-ортопедом, который спас ей обе ноги. Индивидуальные истории стойкости и возрождения надежды поражают и вдохновляют.

Однако реальность такова, что по мере того, как Россия продолжает войну против Украины, количество жертв и потребность в постоянной хирургической помощи продолжает расти. Нам нужно будет адаптироваться, чтобы удовлетворить эти потребности. Без сомнения, развитие потенциала в Украине и предоставление украинским медицинским работникам инструментов и опыта для лечения своих граждан является приоритетной задачей. Мы продолжим модифицировать и адаптировать наши программы, чтобы оказать максимальную поддержку Украине, тем, кто пострадал от российской войны, и тем, кто пытается вылечить эти травмы", - прокомментировал доктор Олег Антонишин, профессор кафедры пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Университета Торонто, основатель и главный хирург CUSAP.

Ключевые факты

Канадско-украинская программа хирургической помощи (CUSAP) - это инициатива гуманитарной хирургической помощи, основанная Канадско-украинским Фондом совместно с Медицинским научным центром Саннибрук в 2013 году, оказывающая помощь пациентам, пострадавшим в результате войны в Украине, которая меняет жизнь. Операции значительно улучшили качество жизни прооперированных украинцев.

Канадско-Украинская Фундация (КУФ) была основана в 1995 году и имеет значительный опыт оказания гуманитарной помощи Украине в сферах здравоохранения, образования и гражданского общества.