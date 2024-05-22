5 місія канадсько-української програми хірургічної допомоги пораненим під час війни в Україні відбулася у Польщі
Канадсько-українська програма хірургічної допомоги (CUSAP), спільна ініціатива Канадсько-української фундації (КУФ) та Наукового центру охорони здоров’я Саннібрук, завершила свою п’яту хірургічну місію в Челядзі, Польща.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Команда з 64 канадських волонтерів (лише 18% українського походження) провела 62 консультації та за 8 операційних днів прооперувала 37 пацієнтів з важкими травмами, отриманими під час війни Росії проти України.
Мультидисциплінарна команда хірургів, анестезіологів, реаніматологів, медсестер, адміністративного персоналу та фахівців інших спеціальностей, включаючи психолога та ерготерапевта виконала надскладні черепно-лицьові, ортопедичні та реконструктивні операції на руках/периферичних нервах пацієнтам, які в іншому випадку не змогли б отримати допомогу в Україні через завантаженість лікарень.
Місію також відвідала Посл Канади в Україні Наталка Цмоць. Її Високоповажність мала можливість оглянути лікарню та зустрітися з українськими пацієнтами, які поділилися своїми особистими історіями та розповіли, з яким нетерпінням вони чекають на наступні кроки у своєму одужанні.
"За останні 10 років медики-волонтери з Канади надали неоціненну підтримку понад 280 травмованим пацієнтам з України. Це чудова співпраця - українські лікарі збирають повну історію хвороби кожного пацієнта, допомагають координувати підготовку до операцій, беруть участь в операціях та наглядають за реабілітацією. В умовах війни саме вони виводять травматологічну допомогу та посттравматичну реабілітацію в Україні на якісно новий рівень. Операції, які тут проводять, змінюють життя. Українські пацієнти не змогли б отримати повноцінне лікування такого рівня в Україні в даний час. Кожен випадок дуже складний, але всі без винятку пацієнти оптимістичні та неймовірно сильні. Вони знають, що вони не самотні і в надійних руках. Я від щирого серця бажаю їм повного одужання. За словами хірургів, ще кілька років тому більшість пацієнтів цих місій були ветеранами. Зараз все більше цивільних з важкими травмами. Це відображає масштаби і втрати російської війни в Україні", - прокоментувала Посол Канади в Україні, Її Високоповажність Наталка Цмоць.
Автор фото: Андрій Сірко (CUSAP)
"Від імені КУФ я хотів би подякувати всім лікарям і хірургам, медсестрам і всьому допоміжному персоналу, які безкорисливо віддавали свій час. Я вражений їхньою відданістю програмі CUSAP та пацієнтам, яких вони лікують. Сім'я CUSAP забезпечила успіх цієї місії і дала своїм пацієнтам надію на майбутнє. Для нас велика честь бути частиною цієї програми в якості фінансового партнера", - зазначає Олеся Луців-Андрійович, секретар, голова Комітету громадянського суспільства, директор Канадсько-Української Фундації.
"Молодий чоловік, якому осколки розірвали всю середню частину обличчя, спочатку був злим, замкнутим, пригніченим. Після низки реконструктивних процедур він милується своїм новим носом у дзеркалі, посміхається, показує нам великий палець. Жінці, яка зазнала жахливих травм обох ніг під час російського ракетного удару по її будинку, загрожувала двостороння ампутація. На цю місію вона зважилася, щоб "потанцювати" з хірургом-ортопедом, який врятував їй обидві ноги. Індивідуальні історії стійкості і відродження надії зворушують і надихають.
Однак реальність така, що в міру того, як Росія продовжує війну проти України, кількість жертв і потреба в постійній хірургічній допомозі продовжує зростати. Нам потрібно буде адаптуватися, щоб задовольнити ці потреби. Без сумніву, розбудова потенціалу в Україні та надання українським медичним працівникам інструментів і досвіду для лікування своїх громадян є пріоритетним завданням. Ми продовжимо модифікувати та адаптувати наші програми, щоб надати максимальну підтримку Україні, тим, хто постраждав від російської війни, і тим, хто намагається вилікувати ці травми", - прокоментував доктор Олег Антонишин, професор кафедри пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії Університету Торонто, засновник та головний хірург CUSAP.
Ключові факти
Канадсько-українська програма хірургічної допомоги (CUSAP) - це ініціатива гуманітарної хірургічної допомоги, започаткована Канадсько-українською Фундацією спільно з Медичним науковим центром Саннібрук у 2013 році, яка надає допомогу пацієнтам, що постраждали внаслідок війни в Україні, яка змінює життя. Операції значно покращили якість життя прооперованих українців.
Канадсько-Українська Фундація (КУФ) була заснована у 1995 році і має значний досвід надання гуманітарної допомоги Україні у сферах охорони здоров'я, освіти та громадянського суспільства.
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