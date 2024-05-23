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Франция успешно испытала модернизированную ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. ФОТО

Ракети ASMPA-R на літаку Rafale

Франция впервые испытала модернизированную ядерную ракету класса "воздух - земля" средней дальности ASMPA-R, но без ядерной боеголовки. Испытания прошли успешно. Ракету запустил истребитель Rafale.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.

Отмечается, что испытания были проведены в рамках военных учений Durandal. Они проходят в период с 13 мая по 14 июня.

Лекорню отметил "совершенство и оперативную надежность" французского ядерного сдерживания.

Випробування у Франції ракети ASMPA-R

"Операция Durandal: самолет Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый испытательный запуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", - отметил Лекорню.

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Испытания проходили под контролем военных на базах в Бискарроссе, Уртене и Кемпере на западном побережье Франции.

"Программа обновления ASMPA позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз до появления будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения", - отметили в пресс-службе Минобороны Франции.

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Автор: 

испытания (379) ракеты (3569) Франция (3506) Лекорню Себастьян (72)


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Топ комментарии
+6
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23.05.2024 09:23
+6
У даному випадку "Лідор" пишеться через "П"
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23.05.2024 09:24
+3
Ваньок, тебе не макроша має турбувати, а твій потужний Лідор, який саботує оборону і здає території
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23.05.2024 09:23
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макроша ******** за війська в Україні й затих. очевидно, свій гешефт вже отримав. далі - знову стурбованість та занепокоєння
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23.05.2024 09:21 Ответить
Ваньок, тебе не макроша має турбувати, а твій потужний Лідор, який саботує оборону і здає території
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23.05.2024 09:23 Ответить
У даному випадку "Лідор" пишеться через "П"
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23.05.2024 09:24 Ответить
Тут інший "л"ідор може забанити за таке
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23.05.2024 09:49 Ответить
Х**ло до3.14*ділося своїми "радіоактівний пєпєл".
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23.05.2024 09:28 Ответить
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23.05.2024 09:23 Ответить
Дайте... дві.. у повній комплектації...
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23.05.2024 09:23 Ответить
А нам то с того?
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23.05.2024 09:26 Ответить
А нам таку можна ? Разом з зарядом ))
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23.05.2024 09:27 Ответить
Не просто можно а треба, після того як Україна віддала 4155 ядерних зарядів нам англосакси винні , бо не стримали москальского агресора і не пару хочаб половину з відданого. І на другий день настане мир і побачимо тільки дорожній пил від тікаючих за поребрік військ рф.
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23.05.2024 09:39 Ответить
дурень, як завжди, багатіє виключно думкою. готовність партнерів давати нам ******* ефективну зброю близька до нуля
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23.05.2024 09:51 Ответить
на жаль в світовому гео порядку українцям заборонили мати свою владу і як наслідок ядерну зброю , ось така сумна новина
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23.05.2024 09:48 Ответить
Хто тебе заставляв голосувати за того Кучму два рази? Рептілоіди? Ой дурне..
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23.05.2024 10:08 Ответить
Згадалося давнє та раннє дитинство.
Виходив на двір чийсь синок та вихвалявся пістолетиком, якого татко привіз з-за кордону. Ще й приказував зловтішно раз по раз:
- А вам не дам!

Чого б це я? А гуй йо зна!
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23.05.2024 09:27 Ответить
Макрон пуйлу по губам поводив
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23.05.2024 09:32 Ответить
поїдь в Часів Яр і подивись, хто кому і чим водить
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23.05.2024 09:52 Ответить
То може боневтіку ще відос зняти, то в Часів Ярі покращає? Зато не барига, хоч поржом. Поржали?
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23.05.2024 10:05 Ответить
 
 