Франция успешно испытала модернизированную ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. ФОТО
Франция впервые испытала модернизированную ядерную ракету класса "воздух - земля" средней дальности ASMPA-R, но без ядерной боеголовки. Испытания прошли успешно. Ракету запустил истребитель Rafale.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.
Отмечается, что испытания были проведены в рамках военных учений Durandal. Они проходят в период с 13 мая по 14 июня.
Лекорню отметил "совершенство и оперативную надежность" французского ядерного сдерживания.
"Операция Durandal: самолет Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый испытательный запуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", - отметил Лекорню.
Испытания проходили под контролем военных на базах в Бискарроссе, Уртене и Кемпере на западном побережье Франции.
"Программа обновления ASMPA позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз до появления будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения", - отметили в пресс-службе Минобороны Франции.
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Виходив на двір чийсь синок та вихвалявся пістолетиком, якого татко привіз з-за кордону. Ще й приказував зловтішно раз по раз:
- А вам не дам!
Чого б це я? А гуй йо зна!