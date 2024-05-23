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Франція успішно випробувала модернізовану ракету ASMPA-R, яка здатна нести ядерний заряд. ФОТО

Ракети ASMPA-R на літаку Rafale

Франція вперше випробувала модернізовану ядерну ракету класу "повітря - земля" середньої дальності ASMPA-R, але без ядерної боєголовки. Випробування пройшли успішно. Ракету запустив винищувач Rafale.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X.

Зазначається, що випробування було проведено в рамках військових навчань Durandal. Вони відбуваються в період з 13 травня до 14 червня.

Лекорню відзначив "досконалість і оперативну надійність" французького ядерного стримування.

Випробування у Франції ракети ASMPA-R

"Операція Durandal: літак Rafale ВПС стратегічного призначення щойно успішно провів перший випробувальний запуск оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження", - зазначив Лекорню.

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Випробування проходили під контролем військових на базах у Біскарроссі, Уртені та Кемпері на західному узбережжі Франції.

"Програма оновлення ASMPA дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети "повітря-земля" 4-го покоління", - зазначили у пресслужбі Міноборони Франції.

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Автор: 

випробування (403) ракети (4023) Франція (3061) Лекорню Себастьєн (79)


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Топ коментарі
+6
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23.05.2024 09:23
+6
У даному випадку "Лідор" пишеться через "П"
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23.05.2024 09:24
+3
Ваньок, тебе не макроша має турбувати, а твій потужний Лідор, який саботує оборону і здає території
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23.05.2024 09:23
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макроша ******** за війська в Україні й затих. очевидно, свій гешефт вже отримав. далі - знову стурбованість та занепокоєння
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23.05.2024 09:21 Відповісти
Ваньок, тебе не макроша має турбувати, а твій потужний Лідор, який саботує оборону і здає території
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23.05.2024 09:23 Відповісти
У даному випадку "Лідор" пишеться через "П"
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23.05.2024 09:24 Відповісти
Тут інший "л"ідор може забанити за таке
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23.05.2024 09:49 Відповісти
Х**ло до3.14*ділося своїми "радіоактівний пєпєл".
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23.05.2024 09:28 Відповісти
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23.05.2024 09:23 Відповісти
Дайте... дві.. у повній комплектації...
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23.05.2024 09:23 Відповісти
А нам то с того?
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23.05.2024 09:26 Відповісти
А нам таку можна ? Разом з зарядом ))
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23.05.2024 09:27 Відповісти
Не просто можно а треба, після того як Україна віддала 4155 ядерних зарядів нам англосакси винні , бо не стримали москальского агресора і не пару хочаб половину з відданого. І на другий день настане мир і побачимо тільки дорожній пил від тікаючих за поребрік військ рф.
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23.05.2024 09:39 Відповісти
дурень, як завжди, багатіє виключно думкою. готовність партнерів давати нам ******* ефективну зброю близька до нуля
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23.05.2024 09:51 Відповісти
на жаль в світовому гео порядку українцям заборонили мати свою владу і як наслідок ядерну зброю , ось така сумна новина
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23.05.2024 09:48 Відповісти
Хто тебе заставляв голосувати за того Кучму два рази? Рептілоіди? Ой дурне..
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23.05.2024 10:08 Відповісти
Згадалося давнє та раннє дитинство.
Виходив на двір чийсь синок та вихвалявся пістолетиком, якого татко привіз з-за кордону. Ще й приказував зловтішно раз по раз:
- А вам не дам!

Чого б це я? А гуй йо зна!
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23.05.2024 09:27 Відповісти
Макрон пуйлу по губам поводив
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23.05.2024 09:32 Відповісти
поїдь в Часів Яр і подивись, хто кому і чим водить
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23.05.2024 09:52 Відповісти
То може боневтіку ще відос зняти, то в Часів Ярі покращає? Зато не барига, хоч поржом. Поржали?
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23.05.2024 10:05 Відповісти
 
 