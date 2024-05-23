Франція успішно випробувала модернізовану ракету ASMPA-R, яка здатна нести ядерний заряд. ФОТО

Франція вперше випробувала модернізовану ядерну ракету класу "повітря - земля" середньої дальності ASMPA-R, але без ядерної боєголовки. Випробування пройшли успішно. Ракету запустив винищувач Rafale.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X.

Зазначається, що випробування було проведено в рамках військових навчань Durandal. Вони відбуваються в період з 13 травня до 14 червня.

Лекорню відзначив "досконалість і оперативну надійність" французького ядерного стримування.

"Операція Durandal: літак Rafale ВПС стратегічного призначення щойно успішно провів перший випробувальний запуск оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження", - зазначив Лекорню.

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Випробування проходили під контролем військових на базах у Біскарроссі, Уртені та Кемпері на західному узбережжі Франції.

"Програма оновлення ASMPA дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети "повітря-земля" 4-го покоління", - зазначили у пресслужбі Міноборони Франції.

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