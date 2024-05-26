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Пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали: 12 погибших, 16 человек считаются пропавшими без вести, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в строительном гипермаркете Харькова, который был вызван прицельными ударами войск РФ. Огонь распространился на более чем 13 тыс. кв. м.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар полностью ликвидирован.

Последствия российского обстрела

"Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", - отмечает Клименко.

Также он информирует, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии министр призвал сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.

Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова и удары по Печенегам, Чугуеву и Купянску-Узловому, 12 погибших, более 70 пострадавших. ФОТОрепортаж

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+24
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26.05.2024 10:27
+21
Цілеспрямованно ворог хотів вбити як можна більше людей, тому саме вдень була атака, це справжній геноцид проти українського народу ,все це відбуваєтся тому що ворог відчуває свою безкарність ,влада в нас бездіяльна ,МЗС можна сказати відсутній чому після перших атак не було зібрано ген. асамблею ООН( я розумію нікчемність цієї організації) але треба щось робити доносити до світової спільноти про геноцид проти українського народу про злочини рашиських катів ,а в нас пусті розмови про "формулу миру".
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26.05.2024 10:13
+17
з наявною натепер західною зброєю, Залужний і Порох давно влаштували безпекову зону по бєлгородській, воронезькій, ростовській областях з випаленими ущент воєнними об"єктами кацапів..
але омано-чонгарські друзі *****, Зе Гєйвари, Зєля і дермак, соплі жують одне в одного та кошмарять Червінських, гальмують оборону і розвиток України, мародерять наче востаннє... с.ки зелені, дебільний Вирок-2019 тупорилого вумного наріду
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26.05.2024 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Ото кацапи тішаться - ПАДЛЮКИ!!!!
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26.05.2024 09:52 Ответить
Не можу позбутись думки про те, яка частина постраждалих 30 років голосували за "рускій мір". Вони мабуть, не думали про те, що коли кацапи робили з Грозним те, що зараз роблять з Харковом і іншими українськими містами, то переважна частина постраждалих були не чеченці, а "рускіє".
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26.05.2024 10:23 Ответить
Ні не думали. Та й зараз мало хто знає скільки загинуло етнічних орків в Грозному від рук орків-асвабадітєлєй. Пропаганда це магія.
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26.05.2024 11:44 Ответить
скільки повинно загинути українців, що б ці буржуйські соплєжуї роздуплились?
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26.05.2024 09:55 Ответить
а свої не??
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26.05.2024 09:58 Ответить
А свої? Власники епіцентру мільярдери.Коли на ракети будуть скидуватися?
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26.05.2024 10:11 Ответить
нормально вони скидаються, не все афішують. а де на ракети можна скинутись де продають?
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26.05.2024 14:58 Ответить
Ще би вони не афішували.На виробництво ракет потрібно скинутись.
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28.05.2024 13:13 Ответить
буржуї, соплежуї...так у вас чисто комуняцьке світосприйняття, ненависть до заходу і капіталу.
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26.05.2024 10:16 Ответить
Для початку своїх би соплежуїв розворушить
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26.05.2024 10:21 Ответить
На це по суті дитяче питання я, суб'єктивно звичайно, відповім, що наприклад 10 тис.в тиждень, чи 100 тис. в місяць. Звичайно, якщо цифри будуть більші, а термін менший, то шанси на їхню адекватну реакцію будуть зростати. А так їм байдуже. Українці не перші і не останні, хто гинув під час війни.
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26.05.2024 11:50 Ответить
Ну, тобто, 28 людей вбито. Бо ті 16 зниклих просто розвіялись на порох від вибухів... І яке ппо здатне збивати ті каби? Тут потрібно збивати носії кабів, а вони літають над територією кацапії, а там збивати ніззя. Це - тероризм, як і в Ізраїлі, але євреям можна, а нам - засть: как би чєво нє вишло...
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26.05.2024 10:00 Ответить
Можна збивати літаки над територією кацапів.
І це вже було!
Десь рік тому, над територією Брянської області, одночасно було сбито два літаки та два гелікоптера рашистів.
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26.05.2024 10:03 Ответить
Крім того, ще й Петріотом це було зроблено, про що неофіційно заявлялося.
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26.05.2024 10:40 Ответить
Три літаки і гелікоптери були збиті "блукаючим"" петріотом"
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26.05.2024 10:41 Ответить
І що ж трапилось після цього? Петріоти закінчились чи політична воля?
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26.05.2024 11:08 Ответить
Ну ніби 2 пускові знищили. Тому петріоти відтягнули в тил. А по Харкову вдарили с-300. Тут ппо безсила, занадто близько.
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26.05.2024 11:53 Ответить
не ніззя, а немає чим.
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26.05.2024 14:59 Ответить
буданга! А шо там мацква?? лянінград??
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26.05.2024 10:01 Ответить
саме смішно коли тарасик чмут пише на якийсь захудалий вибух на росії - дуже потужно
Да, да.. я так і порівнюю з вибухами в Україні. Така потуга прям ЯЗ
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26.05.2024 10:17 Ответить
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26.05.2024 10:11 Ответить
Нажаль ситуація ще гірше, ніж дивляться реаліті шоу. Опитування у Західній Європі показує, що у перемогу України вірять 10% опитаних. А дивитися реаліті шоу приємно, коли твоя команда перемагає. Тому його не дивляться. У ютубі гуляє інтерв'ю британського віськового-добровольця, який після участі у бойових діях приїджав на відпочинок до дому і намагався скрізь донести, які звірства і масштаби руйнувать в Україні, які масштаби бойових дій і застосування всіх видів зброї , включно з хімічною. Але йому всі відповідали, що не вірять, що таке не може бути у 21 столітті.
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26.05.2024 12:27 Ответить
Цілеспрямованно ворог хотів вбити як можна більше людей, тому саме вдень була атака, це справжній геноцид проти українського народу ,все це відбуваєтся тому що ворог відчуває свою безкарність ,влада в нас бездіяльна ,МЗС можна сказати відсутній чому після перших атак не було зібрано ген. асамблею ООН( я розумію нікчемність цієї організації) але треба щось робити доносити до світової спільноти про геноцид проти українського народу про злочини рашиських катів ,а в нас пусті розмови про "формулу миру".
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26.05.2024 10:13 Ответить
Тиждень тому зустріла відео , Харків, круті авто, клюб, дикі танці, випиванці, наркоманці - 30 км від фронту, де вбивають ледь не щомиті.
Ну как би як так ???
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26.05.2024 10:19 Ответить
Так, що психологія змінюється з війною, хтось сидить у підвалі до відбою тривоги, а хтось адаптується та продовжує жити життя. При чому, не тільки молодь, атрибути якої ви перелічили, а навіть пенсіонери, які влаштовують танці у центральному парку, коли поруч КАБи падають, було відео кілька днів тому.
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26.05.2024 10:46 Ответить
Не тим люди займаються. Це не адаптація , самообман. Адаптація, це коли людина збирає сили, досвід, знання щоб вижити. Це більше схоже на пір під час чуми.
Я би взагалі заборонила клуби і увєсєлітєльниє завєдєнія. Що святкувати ?
Невже окрім сидіння в підвалах розумні істоти не можуть собі знайти інших занять, тільки похід в бар.
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26.05.2024 10:50 Ответить
Ну, мабудь молоді з бабками впевнені у тому, що в будь-який момент зможуть стрибнути в свій Кайєн та збігти, а у старих звичайний фаталізм, "вб'є так вб'є".
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26.05.2024 10:55 Ответить
А що робили люди в епіцентрі? На ремонт скуповувались? Серйозно??? У місті, яке прострілюється кілька разів на день і ніч?
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26.05.2024 11:05 Ответить
Саме так. Це ж будівельний гіпермаркет, без варіантів. Я теж не розумію, що в головах людей ,які будують і ремонтують в прифронтовому місті, яке під постійними обстрілами вже третій рік і де не виключені вуличні бої в перспективі.
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26.05.2024 12:00 Ответить
Ігоре, Ви взагалі нормальна людина? А чим займатися цивільним, якщо не поточними ремонтами?
Я, наприклад, сьогодні теж зранку був в Епіцентрі, купив фарбу для тераси.
Уся снаряга, бронік, РПСка, два баули з шо літніми, шо зимовими шмотками, зброя, б/к до двох стволів - все в шаговій доступності.
====
Нещодавно звільнився з ЗСУ за станом здоров'я. А Ви? Де Вас носило? Чи не носило?
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26.05.2024 12:48 Ответить
Ну якщо донатити не по 100 грн., то на сумнівні ремонти грошей просто не буде. Що робити людям в Харкові ( мова не про Львів, чи Ужгород), якщо не ремонти? Справді , не маю, що сказати.
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26.05.2024 13:17 Ответить
Є в мене для Вас одна ідея як зовсім непогано заробляти. Але Вам, напевно, не сподобається. ЗСУ. На нуль. Там зараз бойові вже не 100, а 170 тисяч. Плюс 22 000 зарплати.

Але ж ви боїтеся... Чомусь я не боявся.
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26.05.2024 13:25 Ответить
Не хочу. Два товариша вже загинули, два поранені, один комісований , інший в госпіталі. Я в 2023 по сімейним звільнився, встиг, зараз вже не зміг би, закон поміняли. Тому про патріотизм це не до мене.
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26.05.2024 13:54 Ответить
Все один в один. Так само в листопаді 23-го звільнився де юре за сімейними. Де-факто по здоров'ю.
Ігор, в мене максимально близьких побратимів загинуло набагато більше. В мене на руках.

Обіймаю тебе, друже. Ми абсолютно свої.
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26.05.2024 14:53 Ответить
Ігор, друже, чуєш? Ти ж розумієш, що таких як ми поки що зовсім мало? Нам треба триматися разом. Колись до війни я себе конкретно піарив. BFM Group Ukraine. Зараз вже Українська Ветеранська Інвестиційна Компанія. Ти знайдеш мій номер телефону. Будь-ласка, вийди зі мною на зв'язок. Я є в усіх мессенджерах. Ми просто повинні триматися разом. Є купа ідей. Стартапів великих індустріальних проєктів. Обіймаю тебе, братику. Ми все зробимо разом. Вийди на зв'язок, чуєш ? )))
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26.05.2024 15:05 Ответить
Это всегда так.... Но Буча тоже была местом где много богатых и зажиточных дома строили, а вон как внезапно ....
Недавние события показали - реакции на стягивание войск не было! Если б не чудо и не героизм как 24.02.22 то из Харькова было бы очень трудно "збежать в Каене" - при полуокружении, под обстрелами и штурмовиками... 😑
Ведь цапы были уверены что смогут окружить, иначе бы не зашли!!!
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26.05.2024 11:09 Ответить
Кстати как в Харькове с ТРО? Оружие не позабирали у людей после 2022г ?
Если все плохо, отправляйте детей и стариков, инвалидов, небоеспособных всех людей как можно подальше! И запасайтесь консервами, бинтами , одним словом вы поняли...
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26.05.2024 11:13 Ответить
Якщо керуватись такою думкою, а саме такою вони і керуються, то так можна втікати до західного кордону, якщо мордора попре на максималках.
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26.05.2024 11:58 Ответить
з наявною натепер західною зброєю, Залужний і Порох давно влаштували безпекову зону по бєлгородській, воронезькій, ростовській областях з випаленими ущент воєнними об"єктами кацапів..
але омано-чонгарські друзі *****, Зе Гєйвари, Зєля і дермак, соплі жують одне в одного та кошмарять Червінських, гальмують оборону і розвиток України, мародерять наче востаннє... с.ки зелені, дебільний Вирок-2019 тупорилого вумного наріду
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26.05.2024 10:17 Ответить
Поставила Подобається, але не стала б стверджувати так категорично. Невідомо, що б робив Порошенко. І чи було б краще. Зе теж вважав, що зробить краще.
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26.05.2024 10:45 Ответить
Принаймні, приводів для нападу ***** Петро Олексійович давав в рази менше. Реформа армії, виробництво нових зразків зброї, побудова укріплень на Донбасі і демонстрація готовності дати відсіч агресору - це все те, що 3 роки робили зелені шмарклі, тільки навпаки, з позначкою "-", і це ми ще не знаємо, що насправді було в Омані.
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26.05.2024 10:50 Ответить
Что б делал? Ставил бы на уши оон у все остальные говорильни. Он как дипломат, не дал бы заболтать ни один терракт рашки! Ну и были бы свои ракеты, танки, минные поля.
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26.05.2024 11:04 Ответить
Однозначно, треба ставити на вуха ООН.
Панове, редакція Цензору, чому ви мовчите з цього приводу? Ви ж там ближче до політиків.
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26.05.2024 12:10 Ответить
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26.05.2024 10:27 Ответить
Так и есть.
Государственность утрачена (2019 - 2024), вся надежда на Хунту или
... (Другой хороший вариант) но времени почти нет, и сколько непоправимого уже случилось...
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26.05.2024 11:02 Ответить
Знаєте, сиджу та думаю. Не просто так фантазую. Все ж таки, 20 місяців відбув на нулі. Просто, уявив собі, що я русскій. Військовослужбовець РФ. Окупант. Чи льотчик, чи артилерист - без різніці.

І тут мені віддають наказ з чіткими координатами вдарити по гіпермаркету будівельних матеріалів.
Та ну нахєр.. Той самий випадок, коли не можна підчинятися таким наказам. Той самий паскудний випадок, коли застрелиш власного командира. Тому що подібне неможливо. Абсолютно неможливо.

Ми б могли фігачити по Бєлгороду, по Курську, по їх житловим будинкам. Ми ж цього не робимо. Бо ми люди. На відміну від тих рашистських істот, яких не можна називати людьми.
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26.05.2024 10:34 Ответить
"...І тут мені віддають наказ з чіткими координатами вдарити по гіпермаркету будівельних матеріалів. ..."

Трохи дивно... Дали "чіткі координати" та розказали, що там "гіпермаркет будівельних матеріалів"?
А може сказали, що там нацикі ховаються?
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26.05.2024 10:45 Ответить
Это верно.
Но в любом планировании есть те кто знал что за цель, перепроверял координаты и давал их на подпись (на боевой приказ или как там у лаптей звучит) .
Это сознательный удар по большому скоплению людей. Сознательно!!!!! Преднамеренно!!!
По опыту Херсона, тревога почти всегда и все знают что люди ходят в магазины, надо же как то жить и рабочие места и т.д. думаю в Харькове все также, только снаряды не долетают. (А орки рыпнулись, хотели что б долетало, и разминировать заставили "партнеров из квартала" )
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26.05.2024 11:00 Ответить
Те що "Это сознательный удар " - жодного сумніву. Я про те що тому хто вводить координати та натискає кнопку не будуть розказувати, що там знаходиться. Отримав команду - ввів координати - натиснув кнопку - доповів "на гору".
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26.05.2024 12:05 Ответить
А поцікавитися - нє, так? У них там нема старлінка, але є глонасс, є якийсь там інтернет. Є Яндекс карти. Проблема подивитися куди стріляєш?
Як??? Як???? От як??

Нехай в своїй пропаганді скільки завгодно називають мене нацистом, але я не вважаю їх за homo sapiens. Вони мають дві ноги, дві руки, зверху безтолковку з ротом, щоб в неї заливати горілку. Але вони точно не люди.
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26.05.2024 12:15 Ответить
Та вже уявив: сидить умовний капітан перед "кнопкою". Прийшла команда: "ударить по координатам XXX YYY".
Капітан: "интересно, что там находится? Гипермаркет!!! Та ну нах! стрелять не буду".

За Вашою логікою так має бути?
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26.05.2024 12:20 Ответить
, ще нещодавно я був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки інтернаціональної штурмової роти 49 ОШБ "КАРПАТСЬКА СІЧ".
Неймовірно цим пишаюся. Там мої найближчі люди, мої найближчі побратими.
Ми усі Воїни. Але є деталь. Знаєте, чим відрізняється Воїн від військовослужбовця?
Не знаєте.
Подумайте, будь-ласка. Якщо нічого не надумаєте, я Вам відповім, але то вже буде довгий лонгрід.
Я так думаю, що Ви й самі це все розумієте.
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26.05.2024 12:41 Ответить
От другу частину Вашого допису підтримую АБСОЛЮТНО!
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26.05.2024 12:22 Ответить
В нас мінталитет інший..хоча після отакого - реально мрієш, щоб наші вгатили дійсно дзеркально. Рознесли гіпермаркет - і ми також. Зруйнували ГЕС - і ми так само. Вони розуміють тільки силу. Доки по @блу з ноги не отримають - нічого не буде. Вони як тупі глядачі, а війна - реаліті шоу..
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26.05.2024 11:15 Ответить
Харків, моє рідне місто, нажаль, отримує болюче щеплення від русізму. Думаю, це назавжди.
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26.05.2024 10:42 Ответить
Русизм это термин из филологии. Вы точно из Харькова?
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26.05.2024 10:53 Ответить
Нажаль, Харків дуже близько до кацапії - його варто було б або перенести, або... Кацапи його просто знищать. Нажаль...
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26.05.2024 11:11 Ответить
А це залежить від впк мордора. Поки що совєцкіми с-300 хєрячать. Теоретично ракет ще багато, розбити Харків до стану порожнього міста можуть, бо ппо неефективне. Але по максимуму не кошмарять. Отже мають мету захопити відносно цілим? Ні, бо вуличні бої донищать все як в Маріуполі. Та й не має у них сил на сьогодні брати Харків навіть в оточення, для вуличних боїв тим більше. Стрельнули, аби стрельнути.
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26.05.2024 12:17 Ответить
Зеленському не вигідно, щоб війна в Україні закінчилася, тому він розповідає , що американці не дають дозвіл стриляти по рашкі, і таке інше..
Прямим текстом американці та будь , хто не скаже: "-Бійте по маскві!!"👈
Зеленський хоче знищити якомога більше українців( малою кількістю легше керувати), ввести в Україні тотолітарний режим , і далі обкрадати країну, тим більше він вже повністю нелигітимний 👈
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26.05.2024 10:49 Ответить
Uberitje Zeljenskovo, i voijna zakonchitsja pochtji srazu - tak kak njekakoij zapadnoij pomoshcji boljshe NJEBUDJET, ot slovo 'sovsem'. A Ukraina sama mozhet toljko formirovatj 'Bataljoni Monako' (strelkov kotorovo v Germanjii ja vizhu kazhdij djenj) i pooshcrjatj korrupciju u sebja v Ukrainje (sudja po soobshchjenjijam v Ukrainskoi presse, vkljuchaja cesor.net). Suhoij ostatok - ukrainci prosto opjatj sami prosrut svoju njezavisimostj, svojo Gosudarstvo, kak uzhe skoljko raz v tjechenjii istorii, vkljuchaja nachalo proshlovo veka. I zamrttje - sami, izza njesposobnostji ilji njezhelanjija splotjitsja za Ukrainu!
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26.05.2024 13:02 Ответить
Эвропа высказала комментарии обеспокоенности сочувствования ?
Это их ждет если не раздупляются....
Про героизм каждого Защитника мы вспомним и прославив в веках, но сейчас банально орда давит числом и большими ресурсами! Время не терять!
Вот когда на Совдепии крякнутся все НПЗ и им будет банально почем ножки буша, давай **** Запад жрать давай не до нас, тогда и отцепятся от Украины.
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26.05.2024 10:53 Ответить
Маю підозру, що рашисти таким чином спонукають ЗСУ на наступальні дії. У тому числі. Ну і мирне населення залякати.
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26.05.2024 11:06 Ответить
цей терехов, думаю, конкретний @@мудак@@! Чого в тебе, терехов, під час тривоги люди в гіпермаркеті робили? Чому людей примусового не евакуювали, а сам магазин не закрили? Чому в тебе під час сирени транспорт курсує? Військова адміністрація там для чого? Не вмієте керувати - ідіть на@@й зі своїх посад!
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26.05.2024 11:31 Ответить
у Харкові тривога практично 24/7! перш ніж розумно тут пукати, приїдь і поживи тут хоча б тиждень!
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26.05.2024 11:41 Ответить
Массовое скопление гражданских - самая желанная цель для россии. Жаль, что в Украине об этом не знают даже на десятый год войны.
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26.05.2024 12:06 Ответить
Зеленському напиши, він тебе пошле подалі, для нього головне щоб все залишалось як і до війни.
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26.05.2024 15:00 Ответить
Был бы офтальмологом, как избиратели Зеленского - написал бы. Но мне больше нравится история и математика, так что нет смысла.
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26.05.2024 21:18 Ответить
А в харківсбкому РОСТІ навіть нормальних дверей для виходу нема, тільки вертушка.
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26.05.2024 12:13 Ответить
РОСТ взагалі контора з Дніпра, як і все дніпровське лайняне, сам вважаю що їм нема чого робити в Харкові.
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27.05.2024 13:38 Ответить
кацапсьКІ ублюдки. СМЕРТЬ диким.
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26.05.2024 12:18 Ответить
tZE вже пише що це теракт - помста Зеленського Харкову, звучить по дебільному .....
Кацапи за все повинні відповісти, 30 загиблих за раз .......
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26.05.2024 14:58 Ответить
Спрівчуття всім загиблим. Нехай їх Бог розрадить.
Земля пухом всім загиблим.
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26.05.2024 15:03 Ответить
Порівняйте 2 речення.
"В Харкові розбомбили Епіцентр."
"В Харкові на Салтівці розбомбили Епіцентр."
Гей, зелені та сіві ,чому мовчите?
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26.05.2024 17:09 Ответить
 
 