Пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали: 12 погибших, 16 человек считаются пропавшими без вести, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в строительном гипермаркете Харькова, который был вызван прицельными ударами войск РФ. Огонь распространился на более чем 13 тыс. кв. м.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар полностью ликвидирован.

Последствия российского обстрела

"Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", - отмечает Клименко.

Также он информирует, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии министр призвал сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова и удары по Печенегам, Чугуеву и Купянску-Узловому, 12 погибших, более 70 пострадавших. ФОТОрепортаж

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.