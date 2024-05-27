Пожар в Дарницком районе Киева ликвидирован: горело около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж
В Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар сейчас локализован, продолжается ликвидация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной.
Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто.
По данным спасателей, в 14:57 пожар локализован.
На месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.
Обновленная информация
По данным ГСЧС, в 15:11 пожар ликвидирован. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.
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Ось ревуни гонщики реально забрали. Ганяють, ревуть, порушують все що можна. А поліції срати. Вона собі просто проєджає....
Причому місце поседілок цих "гонщиків" люди прекрасно знають.