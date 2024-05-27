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Пожар в Дарницком районе Киева ликвидирован: горело около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар сейчас локализован, продолжается ликвидация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной.

Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто.

По данным спасателей, в 14:57 пожар локализован.

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На Дарниці горять автомобілі
На Дарниці горять автомобілі
На Дарниці горять автомобілі

На месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, в 15:11 пожар ликвидирован. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

Автор: 

авто (4209) Киев (25565) пожар (5954) ГСЧС (4977)


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27.05.2024 15:21 Ответить
дарагіє автолюбітєлі, дотримуйтесь правил паркування в НЕ положених місцях
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27.05.2024 20:55 Ответить
Бл@дь, цих бібіків у столиці стільки, що вже самі **********. Нє? А ще й моцики, сук@, так ревуть на вулицях, що дуже хочеться мати гранату в кишені. І шо характерно: за кермом сидять здорові на вигляд і напевно що пригодні до війська мужчинки. От, сара, я і думаю...
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27.05.2024 16:12 Ответить
Ну знаєте. Є ті які на мотиках все таки з глушниками з'їдять. До них претензій немає

Ось ревуни гонщики реально забрали. Ганяють, ревуть, порушують все що можна. А поліції срати. Вона собі просто проєджає....
Причому місце поседілок цих "гонщиків" люди прекрасно знають.
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27.05.2024 16:24 Ответить
 
 