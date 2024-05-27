Пожар в Дарницком районе Киева ликвидирован: горело около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар сейчас локализован, продолжается ликвидация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной.

Предварительно, произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто.

По данным спасателей, в 14:57 пожар локализован.

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На месте работает 25 пожарных и 5 единиц техники.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, в 15:11 пожар ликвидирован. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.