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Пожежу у Дарницькому районі Києва ліквідовано: горіло близько 30 автівок, 10 мотоциклів та 1 автобус, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва загорілися автомобілі, пожежу наразі локалізовано, триває ліквідація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.

Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто.

За даними рятувальників, о 14:57 пожежу локалізовано.

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На Дарниці горять автомобілі
На Дарниці горять автомобілі
На Дарниці горять автомобілі

На місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.

Оновлена інформація 

За даними ДСНС, о 15:11 пожежу ліквідовано. Попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.

Автор: 

авто (6167) Київ (19469) пожежа (4327) ДСНС (5110)


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27.05.2024 15:21 Відповісти
дарагіє автолюбітєлі, дотримуйтесь правил паркування в НЕ положених місцях
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27.05.2024 20:55 Відповісти
Бл@дь, цих бібіків у столиці стільки, що вже самі **********. Нє? А ще й моцики, сук@, так ревуть на вулицях, що дуже хочеться мати гранату в кишені. І шо характерно: за кермом сидять здорові на вигляд і напевно що пригодні до війська мужчинки. От, сара, я і думаю...
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27.05.2024 16:12 Відповісти
Ну знаєте. Є ті які на мотиках все таки з глушниками з'їдять. До них претензій немає

Ось ревуни гонщики реально забрали. Ганяють, ревуть, порушують все що можна. А поліції срати. Вона собі просто проєджає....
Причому місце поседілок цих "гонщиків" люди прекрасно знають.
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27.05.2024 16:24 Відповісти
 
 