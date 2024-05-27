Пожежу у Дарницькому районі Києва ліквідовано: горіло близько 30 автівок, 10 мотоциклів та 1 автобус, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва загорілися автомобілі, пожежу наразі локалізовано, триває ліквідація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній.
Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто.
За даними рятувальників, о 14:57 пожежу локалізовано.
На місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, о 15:11 пожежу ліквідовано. Попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.
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Ось ревуни гонщики реально забрали. Ганяють, ревуть, порушують все що можна. А поліції срати. Вона собі просто проєджає....
Причому місце поседілок цих "гонщиків" люди прекрасно знають.