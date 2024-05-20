Из-за падения обломков российского БПЛА на Львовщине начался пожар в лесу
На лесничестве в Золочевском районе Львовщины начался пожар из-за падения обломков сбитого "шахеда".
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве в Золочевском районе начался пожар. Площадь возгорания охватила почти 1 гектар леса", - говорится в сообщении.
По словам Козицкого, пожар потушили. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Возгорание тушили пожарные и работники лесничества. Всего - 25 человек. Привлекали три единицы спецтехники и цистерну.
Напомним, ночью 20 мая на Львовщине дважды заявили о работе сил ПВО.
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