Через падіння уламків російського БПЛА на Львівщині виникла пожежа у лісі
На лісництві у Золочівському районі Львівщини виникла пожежа через падіння уламків збитого "шахеда".
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Площа займання охопила майже 1 гектар лісу", - йдеться в повідомленні.
За словами Козицького, пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.
Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.
Нагадаємо, вночі 20 травня на Львівщині двічі заявили про роботу сил ППО.
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