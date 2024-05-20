Через падіння уламків російського БПЛА на Львівщині виникла пожежа у лісі

На лісництві у Золочівському районі Львівщини виникла пожежа через падіння уламків збитого "шахеда".

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Площа займання охопила майже 1 гектар лісу", - йдеться в повідомленні.

За словами Козицького, пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.

Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.

Нагадаємо, вночі 20 травня на Львівщині двічі заявили про роботу сил ППО.

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