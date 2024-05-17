Ворог завдав одного ракетного удару та 5 разів атакував Харків "Шахедами". В місті спалахнула пожежа, - ОВА (оновлено)

Внаслідок російського обстрілу Харкова 16 травня в місті спалахнула пожежа. Росіяни вдарили 5 БпЛА та 1 ракетою.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

За словами очільника ОВА, ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

Також він зазначив, що загроза для міста зберігається та закликав бути в укриттях.

Згодом Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Харкову.

Пізніше він уточнив, що влучання було зафіксовані в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що пізно ввечері, 16 травня у Харкові було чути низку вибухів.

Читайте: Харків наразі, ймовірно, єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник Шмигаля Бойко