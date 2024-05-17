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Ворог завдав одного ракетного удару та 5 разів атакував Харків "Шахедами". В місті спалахнула пожежа, - ОВА (оновлено)

Росіяни 5 разів вдарили по Харкову безпілотниками: в місті пожежа

Внаслідок російського обстрілу Харкова 16 травня в місті спалахнула пожежа. Росіяни вдарили 5 БпЛА та 1 ракетою.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

За словами очільника ОВА, ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

Також він зазначив, що загроза для міста зберігається та закликав бути в укриттях.

Згодом Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Харкову.

Пізніше він уточнив, що влучання було зафіксовані в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова. 

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що пізно ввечері, 16 травня у Харкові було чути низку вибухів.

Читайте: Харків наразі, ймовірно, єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник Шмигаля Бойко

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обстріл (28212) пожежа (4310) Харків (5562)


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Ладно ракета, пока не приедут "Патриоты". А беспилотники что, несбиваемые, бо что?
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17.05.2024 00:18 Відповісти
Мобільні групи не встигають визначити напрям польоту. Це працює, коли ціль летить над контрольованою територією і є змога розрахувати прямолінійні маршрути. А там, це тільки робити тир для ворогів, а мішенями будь пікапи з максімами.
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17.05.2024 00:25 Відповісти
Ти комара в темній кімнаті одразу ліквідуєш по звуку ? 😄
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17.05.2024 01:14 Відповісти
Я с фонарем(на 600 м светит) несколько раз подсвечивал шахеды на звук и вел до тех пор, на сколько доставал фонарь. По моей подсветке 2 шахеда сбито... Если тупо расставить одних фонарщиков и много, по секторам, которые дублировали бы (подсветкой) мобильные группы и на постое стояли бы в дозоре, то у них бы получалось не хуже моего. Больше не хочу описывать, тем более, что лизерная подсветка есть.
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17.05.2024 06:13 Відповісти
Ракет було не 1, а 3. Третя не долетіла і впала в росії, а 2 прилетіли.
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17.05.2024 00:28 Відповісти
Янсур анабой!!!
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17.05.2024 00:33 Відповісти
Наскільки я чув прильоту було два, один гучний і моцний, інший С300.
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17.05.2024 01:13 Відповісти
 
 