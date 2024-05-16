Харків наразі, ймовірно, єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник Шмигаля Бойко
Харків має детальний план підготовки до зими. Він є чи не єдиним місто із таким планом.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо Харкова є гарний план підготовки до зими: детальний, з розумінням, що робимо, де робимо, які локації, які потужності, на чому вони мають працювати, як інтегруємо в мережі", - сказав він.
Бойко пояснив, що у цьому плані приблизно на 60% передбачається гуманітарне обладнання.
Водночас радник Шмигаля наголосив, що "такий ґрунтовний, відпрацьований на рівні місцевої влади й місцевих підприємств план" він поки що бачив, на жаль, лише щодо Харкова.
Топ коментарі
+14 Redcar Ukraine
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Що? Якоі зими?!
Ви тільки зараз з пічки впали?
було зимою на коньках... грітися
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA) Бойко Юрій Миколайович (енергетик)
а того рига Бойка треба посадити за вишкибойко
«Основа - форпост партії регіонів».
А до того це була « перша столиця»…
Оцей весь идеологічний мотлох використовують москалі.
Але Харків зараз це Місто Герой. Слава незламному народу України!
Это... какой-то... позор...
Влада відлетіла у інший вимір.
Хоча сподіваюся що до зими зеленої саранчи не буде при владі-вони прострочені, і мають піти геть!
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Ось після такої заяви зараз москалі план подкоригують.