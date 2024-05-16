Харків наразі, ймовірно, єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник Шмигаля Бойко

Харків має детальний план підготовки до зими. Він є чи не єдиним місто із таким планом.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Харкова є гарний план підготовки до зими: детальний, з розумінням, що робимо, де робимо, які локації, які потужності, на чому вони мають працювати, як інтегруємо в мережі", - сказав він.

Бойко пояснив, що у цьому плані приблизно на 60% передбачається гуманітарне обладнання.

Водночас радник Шмигаля наголосив, що "такий ґрунтовний, відпрацьований на рівні місцевої влади й місцевих підприємств план" він поки що бачив, на жаль, лише щодо Харкова.

Також читайте: РФ не зможе окупувати Харків, якщо у нас будуть дві системи Patriot, - Зеленський