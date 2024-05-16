УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини
2 929 35

Харків наразі, ймовірно, єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник Шмигаля Бойко

харків

Харків має детальний план підготовки до зими. Він є чи не єдиним місто із таким планом.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Харкова є гарний план підготовки до зими: детальний, з розумінням, що робимо, де робимо, які локації, які потужності, на чому вони мають працювати, як інтегруємо в мережі", - сказав він.

Бойко пояснив, що у цьому плані приблизно на 60% передбачається гуманітарне обладнання.

Водночас радник Шмигаля наголосив, що "такий ґрунтовний, відпрацьований на рівні місцевої влади й місцевих підприємств план" він поки що бачив, на жаль, лише щодо Харкова.

Також читайте: РФ не зможе окупувати Харків, якщо у нас будуть дві системи Patriot, - Зеленський

Автор: 

Харків (5562) опалювальний сезон (1744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
це такий же детальний план, як по фортифікаціям?
показати весь коментар
16.05.2024 17:32
+12
В сенсі, що в мерії, ОВА, МВС, СБУ Харкова вже готові прапори РФ?
показати весь коментар
16.05.2024 17:31
+10
Про яку зиму мова? Тут до літа дожити треба і це літо пережити. Харків має план, бо це, імовірно, чи не єдине місто, де з відомих причин, мубуть, не буде централізованого опалення
показати весь коментар
16.05.2024 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
???!!!

Що? Якоі зими?!

Ви тільки зараз з пічки впали?
показати весь коментар
16.05.2024 17:29 Відповісти
Прошлой, разбор полетов)))
показати весь коментар
16.05.2024 17:32 Відповісти
а в Києві виділили 125 млн. на парк Наталка


було зимою на коньках... грітися
показати весь коментар
16.05.2024 17:53 Відповісти
Это тот который на вышках нагрел?
показати весь коментар
16.05.2024 17:30 Відповісти
Про яку зиму мова? Тут до літа дожити треба і це літо пережити. Харків має план, бо це, імовірно, чи не єдине місто, де з відомих причин, мубуть, не буде централізованого опалення
показати весь коментар
16.05.2024 17:30 Відповісти
І найкраще укріплений кордон.
показати весь коментар
16.05.2024 17:31 Відповісти
А тепер ще й утеплений буде
показати весь коментар
16.05.2024 18:17 Відповісти
В сенсі, що в мерії, ОВА, МВС, СБУ Харкова вже готові прапори РФ?
показати весь коментар
16.05.2024 17:31 Відповісти
Ще з часів дохлого гєпи кернеса. Бидлохарків його б і зараз обрав би, якби з першого ряда кобзонівського концерту витягнув...
показати весь коментар
16.05.2024 17:48 Відповісти
Ще ті прапори їм залишив Допа.
показати весь коментар
16.05.2024 19:02 Відповісти
Допа закінчив Харківську духовну семінарію, мабуть екстерном, і намагається змити свої гріхи, служачи діяконом.
показати весь коментар
16.05.2024 20:08 Відповісти
це такий же детальний план, як по фортифікаціям?
показати весь коментар
16.05.2024 17:32 Відповісти
Синьогуб вже заніс Бойку
показати весь коментар
16.05.2024 17:39 Відповісти
Офуіти . Він ще за вишки Бойко не сидить
показати весь коментар
16.05.2024 17:39 Відповісти
Може й не той Бойко

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA) Бойко Юрій Миколайович (енергетик)
показати весь коментар
16.05.2024 17:50 Відповісти
Так, це не той Бойко . Я подивилась

а того рига Бойка треба посадити за вишкибойко
показати весь коментар
16.05.2024 18:14 Відповісти
Це не той. Це - енергетичний напій.
показати весь коментар
16.05.2024 18:38 Відповісти
Загальмуйте, Вова, той що обіцяв, коли прийде весна то буде садити не побачив його рівно 5 років. Який посадити? Там в офісі його бувші однопартійці єлдак, татаров, шурма, смірнов та інші. Таким тільки нагороди і посади.
показати весь коментар
16.05.2024 19:04 Відповісти
Здогадуюсь чому цей Про кацап Бойко нахвалюе Харків. Це ж Було місто Допи та Гепи.
«Основа - форпост партії регіонів».

А до того це була « перша столиця»…

Оцей весь идеологічний мотлох використовують москалі.

Але Харків зараз це Місто Герой. Слава незламному народу України!
показати весь коментар
16.05.2024 17:57 Відповісти
В мене ще є надія, що то не той бойко... хоча татаров, демченко, єрмак...
Это... какой-то... позор...
показати весь коментар
16.05.2024 17:44 Відповісти
Мы его потеряли©
Влада відлетіла у інший вимір.
показати весь коментар
16.05.2024 17:44 Відповісти
Який ще план, якщо кацапи знищили майже усю критичну інфраструктур у Харкова. Шо цей риг(якщо це той риг) там курить?
показати весь коментар
16.05.2024 17:47 Відповісти
Аби тільки Харків встояв до зими.
показати весь коментар
16.05.2024 17:49 Відповісти
Класс. Переведите его на русский на всякий случай.
показати весь коментар
16.05.2024 17:51 Відповісти
План называется "Хер его знает что будет, нам бы до лета продержаться..."
показати весь коментар
16.05.2024 18:10 Відповісти
Коли вже влада і її прихвостні, перестануть брехати? Яка може бути підготовка до війни(план), коли кожного дня руйнуються джерела, які мають забезпечувати тепло, електроенергію, воду та інше? Аби пообіцяти, а потім сказати, що знищив ворог?
показати весь коментар
16.05.2024 18:19 Відповісти
Не просто "запланувати", а "виділити кошти" і "перерахувати передплату".
показати весь коментар
16.05.2024 18:42 Відповісти
Вони що Харків здати планують? Тоді точно ніхто не перевірить рівень підготовки міста до зими.
Хоча сподіваюся що до зими зеленої саранчи не буде при владі-вони прострочені, і мають піти геть!
показати весь коментар
16.05.2024 18:23 Відповісти
Підготовлені, захищені, укріплені... Шморгалка нові сорти локшини нам пропонує, всю цю порхату срань пора стирати!
показати весь коментар
16.05.2024 19:21 Відповісти
жодна тупа курка не спромоглася з'ясувати який саме Бойко! тільки ко-ко-ко!
показати весь коментар
16.05.2024 20:27 Відповісти
Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко Источник:
================
Ось після такої заяви зараз москалі план подкоригують.
показати весь коментар
16.05.2024 20:49 Відповісти
Це що, москалі вже прислали план на ознайомлення?
показати весь коментар
16.05.2024 21:41 Відповісти
 
 