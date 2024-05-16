Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко

Харьков имеет детальный план подготовки к зиме. Он является едва ли не единственным город с таким планом.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Харькову есть хороший план подготовки к зиме: детальный, с пониманием - что делаем, где делаем, какие локации, какие мощности, на чем они должны работать, как интегрируем в сети", - сказал он.

Бойко пояснил, что в этом плане примерно на 60% предусматривается гуманитарное оборудование.

В то же время, советник Шмыгаля отметил, что "такой основательный, отработанный на уровне местной власти и местных предприятий план", он пока видел, к сожалению, только по Харькову.

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