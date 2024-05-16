Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко
Харьков имеет детальный план подготовки к зиме. Он является едва ли не единственным город с таким планом.
Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По Харькову есть хороший план подготовки к зиме: детальный, с пониманием - что делаем, где делаем, какие локации, какие мощности, на чем они должны работать, как интегрируем в сети", - сказал он.
Бойко пояснил, что в этом плане примерно на 60% предусматривается гуманитарное оборудование.
В то же время, советник Шмыгаля отметил, что "такой основательный, отработанный на уровне местной власти и местных предприятий план", он пока видел, к сожалению, только по Харькову.
Топ комментарии
+14 Redcar Ukraine
показать весь комментарий16.05.2024 17:32
+12 Герхард
показать весь комментарий16.05.2024 17:31
+10 Евгений Magirus
показать весь комментарий16.05.2024 17:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що? Якоі зими?!
Ви тільки зараз з пічки впали?
було зимою на коньках... грітися
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA) Бойко Юрій Миколайович (енергетик)
а того рига Бойка треба посадити за вишкибойко
«Основа - форпост партії регіонів».
А до того це була « перша столиця»…
Оцей весь идеологічний мотлох використовують москалі.
Але Харків зараз це Місто Герой. Слава незламному народу України!
Это... какой-то... позор...
Влада відлетіла у інший вимір.
Хоча сподіваюся що до зими зеленої саранчи не буде при владі-вони прострочені, і мають піти геть!
================
Ось після такої заяви зараз москалі план подкоригують.