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Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко

харків

Харьков имеет детальный план подготовки к зиме. Он является едва ли не единственным город с таким планом.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Харькову есть хороший план подготовки к зиме: детальный, с пониманием - что делаем, где делаем, какие локации, какие мощности, на чем они должны работать, как интегрируем в сети", - сказал он.

Бойко пояснил, что в этом плане примерно на 60% предусматривается гуманитарное оборудование.

В то же время, советник Шмыгаля отметил, что "такой основательный, отработанный на уровне местной власти и местных предприятий план", он пока видел, к сожалению, только по Харькову.

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Автор: 

Харьков (7449) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+14
це такий же детальний план, як по фортифікаціям?
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16.05.2024 17:32
+12
В сенсі, що в мерії, ОВА, МВС, СБУ Харкова вже готові прапори РФ?
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16.05.2024 17:31
+10
Про яку зиму мова? Тут до літа дожити треба і це літо пережити. Харків має план, бо це, імовірно, чи не єдине місто, де з відомих причин, мубуть, не буде централізованого опалення
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16.05.2024 17:30
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???!!!

Що? Якоі зими?!

Ви тільки зараз з пічки впали?
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16.05.2024 17:29 Ответить
Прошлой, разбор полетов)))
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16.05.2024 17:32 Ответить
а в Києві виділили 125 млн. на парк Наталка


було зимою на коньках... грітися
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16.05.2024 17:53 Ответить
Это тот который на вышках нагрел?
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16.05.2024 17:30 Ответить
Про яку зиму мова? Тут до літа дожити треба і це літо пережити. Харків має план, бо це, імовірно, чи не єдине місто, де з відомих причин, мубуть, не буде централізованого опалення
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16.05.2024 17:30 Ответить
І найкраще укріплений кордон.
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16.05.2024 17:31 Ответить
А тепер ще й утеплений буде
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16.05.2024 18:17 Ответить
В сенсі, що в мерії, ОВА, МВС, СБУ Харкова вже готові прапори РФ?
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16.05.2024 17:31 Ответить
Ще з часів дохлого гєпи кернеса. Бидлохарків його б і зараз обрав би, якби з першого ряда кобзонівського концерту витягнув...
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16.05.2024 17:48 Ответить
Ще ті прапори їм залишив Допа.
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16.05.2024 19:02 Ответить
Допа закінчив Харківську духовну семінарію, мабуть екстерном, і намагається змити свої гріхи, служачи діяконом.
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16.05.2024 20:08 Ответить
це такий же детальний план, як по фортифікаціям?
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16.05.2024 17:32 Ответить
Синьогуб вже заніс Бойку
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16.05.2024 17:39 Ответить
Офуіти . Він ще за вишки Бойко не сидить
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16.05.2024 17:39 Ответить
Може й не той Бойко

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA) Бойко Юрій Миколайович (енергетик)
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16.05.2024 17:50 Ответить
Так, це не той Бойко . Я подивилась

а того рига Бойка треба посадити за вишкибойко
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16.05.2024 18:14 Ответить
Це не той. Це - енергетичний напій.
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16.05.2024 18:38 Ответить
Загальмуйте, Вова, той що обіцяв, коли прийде весна то буде садити не побачив його рівно 5 років. Який посадити? Там в офісі його бувші однопартійці єлдак, татаров, шурма, смірнов та інші. Таким тільки нагороди і посади.
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16.05.2024 19:04 Ответить
Здогадуюсь чому цей Про кацап Бойко нахвалюе Харків. Це ж Було місто Допи та Гепи.
«Основа - форпост партії регіонів».

А до того це була « перша столиця»…

Оцей весь идеологічний мотлох використовують москалі.

Але Харків зараз це Місто Герой. Слава незламному народу України!
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16.05.2024 17:57 Ответить
В мене ще є надія, що то не той бойко... хоча татаров, демченко, єрмак...
Это... какой-то... позор...
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16.05.2024 17:44 Ответить
Мы его потеряли©
Влада відлетіла у інший вимір.
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16.05.2024 17:44 Ответить
Який ще план, якщо кацапи знищили майже усю критичну інфраструктур у Харкова. Шо цей риг(якщо це той риг) там курить?
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16.05.2024 17:47 Ответить
Аби тільки Харків встояв до зими.
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16.05.2024 17:49 Ответить
Класс. Переведите его на русский на всякий случай.
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16.05.2024 17:51 Ответить
План называется "Хер его знает что будет, нам бы до лета продержаться..."
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16.05.2024 18:10 Ответить
Коли вже влада і її прихвостні, перестануть брехати? Яка може бути підготовка до війни(план), коли кожного дня руйнуються джерела, які мають забезпечувати тепло, електроенергію, воду та інше? Аби пообіцяти, а потім сказати, що знищив ворог?
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16.05.2024 18:19 Ответить
Не просто "запланувати", а "виділити кошти" і "перерахувати передплату".
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16.05.2024 18:42 Ответить
Вони що Харків здати планують? Тоді точно ніхто не перевірить рівень підготовки міста до зими.
Хоча сподіваюся що до зими зеленої саранчи не буде при владі-вони прострочені, і мають піти геть!
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16.05.2024 18:23 Ответить
Підготовлені, захищені, укріплені... Шморгалка нові сорти локшини нам пропонує, всю цю порхату срань пора стирати!
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16.05.2024 19:21 Ответить
жодна тупа курка не спромоглася з'ясувати який саме Бойко! тільки ко-ко-ко!
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16.05.2024 20:27 Ответить
Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко Источник:
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Ось після такої заяви зараз москалі план подкоригують.
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16.05.2024 20:49 Ответить
Це що, москалі вже прислали план на ознайомлення?
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16.05.2024 21:41 Ответить
 
 