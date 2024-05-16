"Мы верим только ВСУ": на выставке игрушек в Харькове показали патриотические куклы-мотанки. ВИДЕО

Украинские мастерицы и мастера, несмотря на ежедневные обстрелы, смогли собраться на выставку игрушек в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди многочисленных и на вид, и на цвет уникальных игрушек есть и патриотические куклы-мотанки - обереги для украинских воинов.

"В мотанках все с большим подтекстом. В этих куклах ничего просто так не бывает. Из этих кукол моя любимая называется "Украина-победа". Посвящена нашим Вооруженным Силам. Мы только им верим", - отмечает одна из мастериц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по жилой инфраструктуре в Харькове. Два человека получили ранения, - ОВА (обновлено)