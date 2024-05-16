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"Мы верим только ВСУ": на выставке игрушек в Харькове показали патриотические куклы-мотанки. ВИДЕО

Украинские мастерицы и мастера, несмотря на ежедневные обстрелы, смогли собраться на выставку игрушек в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди многочисленных и на вид, и на цвет уникальных игрушек есть и патриотические куклы-мотанки - обереги для украинских воинов.

"В мотанках все с большим подтекстом. В этих куклах ничего просто так не бывает. Из этих кукол моя любимая называется "Украина-победа". Посвящена нашим Вооруженным Силам. Мы только им верим", - отмечает одна из мастериц.

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А русня наших дітей на ТОТ дронами вчить керувати.
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16.05.2024 13:48 Ответить
Вірите що ЗСУ прикриє всіх своїми тілами ?
Виставку вже час біля банкової робити.
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16.05.2024 14:06 Ответить
років 15 тому зводив свою старшу доньку в музей на виставку мотанок.

скоріше вона мене зводила.

враження незабутні
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16.05.2024 14:07 Ответить
А це що, кацапський канал знімає?!?
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17.05.2024 00:28 Ответить
 
 