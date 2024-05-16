"Ми віримо тільки ЗСУ": на виставці іграшок у Харкові показали патріотичні ляльки-мотанки. ВIДЕО
Українські майстрині та майстри, попри щоденні обстріли, змогли зібратися на виставку іграшок у Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед численних і на вигляд, і на колір унікальних іграшок є і патріотичні ляльки-мотанки - обереги для українських воїнів.
"У мотанках все з великим підтекстом. У цих ляльках нічого просто так не буває. З оцих ляльок моя улюблена називається "Україна-перемога". Присвячена нашим Збройним Силам. Ми тільки їм віримо", - зазначає одна із майстринь.
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Виставку вже час біля банкової робити.
скоріше вона мене зводила.
враження незабутні