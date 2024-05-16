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"Ми віримо тільки ЗСУ": на виставці іграшок у Харкові показали патріотичні ляльки-мотанки. ВIДЕО

Українські майстрині та майстри, попри щоденні обстріли, змогли зібратися на виставку іграшок у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед численних і на вигляд, і на колір унікальних іграшок є і патріотичні ляльки-мотанки - обереги для українських воїнів.

"У мотанках все з великим підтекстом. У цих ляльках нічого просто так не буває. З оцих ляльок моя улюблена називається "Україна-перемога". Присвячена нашим Збройним Силам. Ми тільки їм віримо", - зазначає одна із майстринь.

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А русня наших дітей на ТОТ дронами вчить керувати.
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16.05.2024 13:48 Відповісти
Вірите що ЗСУ прикриє всіх своїми тілами ?
Виставку вже час біля банкової робити.
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16.05.2024 14:06 Відповісти
років 15 тому зводив свою старшу доньку в музей на виставку мотанок.

скоріше вона мене зводила.

враження незабутні
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16.05.2024 14:07 Відповісти
А це що, кацапський канал знімає?!?
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17.05.2024 00:28 Відповісти
 
 