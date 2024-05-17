Враг нанес один ракетный удар и 5 раз атаковал Харьков "шахедами". В городе начался пожар, - ОВА
В результате российского обстрела Харькова 16 мая в городе вспыхнул пожар. Россияне ударили 5 БПЛА и 1 ракетой.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
По словам главы ОВА, враг нанес не менее пяти ударов беспилотниками по Харькову.
Также он отметил, что угроза для города сохраняется, и призвал быть в укрытиях.
Впоследствии Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по Харькову.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером, 16 мая в Харькове был слышен ряд взрывов.
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