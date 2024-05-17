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Враг нанес один ракетный удар и 5 раз атаковал Харьков "шахедами". В городе начался пожар, - ОВА

вибух

В результате российского обстрела Харькова 16 мая в городе вспыхнул пожар. Россияне ударили 5 БПЛА и 1 ракетой.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

По словам главы ОВА, враг нанес не менее пяти ударов беспилотниками по Харькову.

Также он отметил, что угроза для города сохраняется, и призвал быть в укрытиях.

Впоследствии Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по Харькову.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером, 16 мая в Харькове был слышен ряд взрывов.

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обстрел (26906) пожар (5931) Харьков (7450)


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Ладно ракета, пока не приедут "Патриоты". А беспилотники что, несбиваемые, бо что?
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17.05.2024 00:18 Ответить
Мобільні групи не встигають визначити напрям польоту. Це працює, коли ціль летить над контрольованою територією і є змога розрахувати прямолінійні маршрути. А там, це тільки робити тир для ворогів, а мішенями будь пікапи з максімами.
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17.05.2024 00:25 Ответить
Ти комара в темній кімнаті одразу ліквідуєш по звуку ? 😄
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17.05.2024 01:14 Ответить
Я с фонарем(на 600 м светит) несколько раз подсвечивал шахеды на звук и вел до тех пор, на сколько доставал фонарь. По моей подсветке 2 шахеда сбито... Если тупо расставить одних фонарщиков и много, по секторам, которые дублировали бы (подсветкой) мобильные группы и на постое стояли бы в дозоре, то у них бы получалось не хуже моего. Больше не хочу описывать, тем более, что лизерная подсветка есть.
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17.05.2024 06:13 Ответить
Ракет було не 1, а 3. Третя не долетіла і впала в росії, а 2 прилетіли.
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17.05.2024 00:28 Ответить
Янсур анабой!!!
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17.05.2024 00:33 Ответить
Наскільки я чув прильоту було два, один гучний і моцний, інший С300.
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17.05.2024 01:13 Ответить
 
 