В Харькове прозвучала серия взрывов, - Терехов
Поздно вечером, 16 мая, в Харькове был слышен ряд взрывов.
Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков - осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", - сообщил мэр города.
Впоследствии в 23:27 он сообщил о повторном взрыве в городе.
Напомним, что вечером, 16 мая,Воздушные силы сообщили, что враг запустил несколько групп "шахедов". В частности, их движение фиксировалось на Днепропетровщину и Полтавщину.
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Оманські інвестори??