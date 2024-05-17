В Харькове прозвучала серия взрывов, - Терехов

Поздно вечером, 16 мая, в Харькове был слышен ряд взрывов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков - осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", - сообщил мэр города.

Впоследствии в 23:27 он сообщил о повторном взрыве в городе.

Напомним, что вечером, 16 мая,Воздушные силы сообщили, что враг запустил несколько групп "шахедов". В частности, их движение фиксировалось на Днепропетровщину и Полтавщину.

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