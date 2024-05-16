У Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов
Пізно ввечері, 16 травня у Харкові було чути низку вибухів.
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків - обережно! В місті вже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", - повідомив мер міста.
Згодом о 23:27 він повідомив про повторний вибух у місті.
Нагадаємо, що ввечері, 16 травня, Повітряні сили повідомили, що ворог запустив кілька груп "шахедів". Зокрема, їх рух фіксувався на Дніпропетровщину та Полтавщину.
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Оманські інвестори??