У Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов

Пізно ввечері, 16 травня у Харкові було чути низку вибухів.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків - обережно! В місті вже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів", - повідомив мер міста.

Згодом о 23:27 він повідомив про повторний вибух у місті.

Нагадаємо, що ввечері, 16 травня, Повітряні сили повідомили, що ворог запустив кілька груп "шахедів". Зокрема, їх рух фіксувався на Дніпропетровщину та Полтавщину.

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