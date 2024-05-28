Общие боевые потери РФ с начала войны - около 503 800 человек (+1460 за сутки), 7692 танка, 13 029 артсистем, 14 858 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 503 800 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 503 800 (+1460) человек,

танков - 7 692 (+21) единицы,

боевых бронированных машин - 14 858 (+40) единиц,

артиллерийских систем - 13 029 (+48) единиц,

РСЗО - 1085 (+1) единиц,

средств ППО - 815 (+0) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 482 (+15) единицы,

крылатых ракет - 2221 (+0) единица,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 17 740 (+46) единиц,

специальной техники - 2122 (+4) единицы.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.