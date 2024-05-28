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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 503 800 человек (+1460 за сутки), 7692 танка, 13 029 артсистем, 14 858 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 503 800 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 503 800 (+1460) человек,
  • танков - 7 692 (+21) единицы,
  • боевых бронированных машин - 14 858 (+40) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 029 (+48) единиц,
  • РСЗО - 1085 (+1) единиц,
  • средств ППО - 815 (+0) единиц,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 482 (+15) единицы,
  • крылатых ракет - 2221 (+0) единица,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 740 (+46) единиц,
  • специальной техники - 2122 (+4) единицы.

Также смотрите: Силы обороны дроном уничтожили российский РСЗО "Ураган" на расстоянии 25 км. ВИДЕО

втрати військ рф за добу

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) уничтожение (7001) техника (1737)


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Топ комментарии
+28
Півтори тисячі п#дарів, яким не сиділося вдома, а могли просто здохнути в Кисложопинську від барматухи.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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28.05.2024 08:17
+25
Минув 3747 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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28.05.2024 08:48
+22
1 460 чумардосів - жнива продовжуються
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
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28.05.2024 08:18
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Йой-йой-йой!!! Шо сі робе!
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28.05.2024 08:15 Ответить

Що си на світі білому діє - від чудасій голова аж лисіє... (с)
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28.05.2024 11:57 Ответить
Знову суки кац...і полізли на м'ясний штурм.
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28.05.2024 08:16 Ответить
Півтори тисячі п#дарів, яким не сиділося вдома, а могли просто здохнути в Кисложопинську від барматухи.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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28.05.2024 08:17 Ответить
Вспівають свіжих підвозити
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28.05.2024 08:17 Ответить
1 460 чумардосів - жнива продовжуються
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
показать весь комментарий
28.05.2024 08:18 Ответить
Минув 3747 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
показать весь комментарий
28.05.2024 08:48 Ответить
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28.05.2024 08:51 Ответить
~15000 тисяч за всю Афганську війну 10 років, просто вдумайтеся в рівень сатанизму ***** , не мислимо
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28.05.2024 09:16 Ответить
+54'000 санітарних втрат (11'000 стали інвалідами);
+416'000 хворих гепатитами, тифом тощо.

І це - тільки офіційно. І тільки ті ВС, які померли чи травмувались на території Афганістану.

Тож 10річна війна в афгані була просто іншою за структурою втрат у совка, а так-то по селах на кладовищах теж були цілі алеї загиблих та померлих від поранень чи хвороб.
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28.05.2024 10:14 Ответить
Чому ви дивуєтесь?
куйло готовий забрати на той світ ВСЮ росію і ВЕСЬ світ
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28.05.2024 12:12 Ответить
Чи вистачить Лад-Калін на всіх орківських родичів з такими темпами утилізації ?
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28.05.2024 10:41 Ответить
Не так важливо, чи того барахла вистачить. Як не вистачить - китайці свого барахла запропонують. За недорого.
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28.05.2024 12:00 Ответить
Слава ЗСУ
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28.05.2024 11:36 Ответить
 
 