Общие боевые потери РФ с начала войны - около 503 800 человек (+1460 за сутки), 7692 танка, 13 029 артсистем, 14 858 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 503 800 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 503 800 (+1460) человек,
- танков - 7 692 (+21) единицы,
- боевых бронированных машин - 14 858 (+40) единиц,
- артиллерийских систем - 13 029 (+48) единиц,
- РСЗО - 1085 (+1) единиц,
- средств ППО - 815 (+0) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 482 (+15) единицы,
- крылатых ракет - 2221 (+0) единица,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 740 (+46) единиц,
- специальной техники - 2122 (+4) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Що си на світі білому діє - від чудасій голова аж лисіє... (с)
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
+416'000 хворих гепатитами, тифом тощо.
І це - тільки офіційно. І тільки ті ВС, які померли чи травмувались на території Афганістану.
Тож 10річна війна в афгані була просто іншою за структурою втрат у совка, а так-то по селах на кладовищах теж були цілі алеї загиблих та померлих від поранень чи хвороб.
куйло готовий забрати на той світ ВСЮ росію і ВЕСЬ світ