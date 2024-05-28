Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 503 800 осіб (+1460 за добу), 7692 танки, 13029 артсистем, 14858 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 503 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 503800 (+1460) осіб,

танків - 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин - 14858 (+40) од,

артилерійських систем - 13029 (+48) од,

РСЗВ - 1085 (+1) од,

засоби ППО - 815 (+0) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15),

крилаті ракети - 2221 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17740 (+46) од,

спеціальна техніка - 2122 (+4)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.