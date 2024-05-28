Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 503 800 осіб (+1460 за добу), 7692 танки, 13029 артсистем, 14858 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 503 800 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 503800 (+1460) осіб,
- танків - 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 14858 (+40) од,
- артилерійських систем - 13029 (+48) од,
- РСЗВ - 1085 (+1) од,
- засоби ППО - 815 (+0) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15),
- крилаті ракети - 2221 (+0),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17740 (+46) од,
- спеціальна техніка - 2122 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+28 Олександр Томах
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+25 Qq Qqq #455433
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+22 Vitaliy Kasenkov
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Що си на світі білому діє - від чудасій голова аж лисіє... (с)
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
+416'000 хворих гепатитами, тифом тощо.
І це - тільки офіційно. І тільки ті ВС, які померли чи травмувались на території Афганістану.
Тож 10річна війна в афгані була просто іншою за структурою втрат у совка, а так-то по селах на кладовищах теж були цілі алеї загиблих та померлих від поранень чи хвороб.
куйло готовий забрати на той світ ВСЮ росію і ВЕСЬ світ