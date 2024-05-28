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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 503 800 осіб (+1460 за добу), 7692 танки, 13029 артсистем, 14858 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 503 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 503800 (+1460) осіб,
  • танків - 7692 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 14858 (+40) од,
  • артилерійських систем - 13029 (+48) од,
  • РСЗВ - 1085 (+1) од,
  • засоби ППО - 815 (+0) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15),
  • крилаті ракети - 2221 (+0),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17740 (+46) од,
  • спеціальна техніка - 2122 (+4)

Також читайте: Українські захисники виявили та ліквідували окупанта, який ховався за деревами. ВIДЕО

втрати військ рф за добу

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298) техніка (1827)


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Топ коментарі
+28
Півтори тисячі п#дарів, яким не сиділося вдома, а могли просто здохнути в Кисложопинську від барматухи.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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28.05.2024 08:17
+25
Минув 3747 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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28.05.2024 08:48
+22
1 460 чумардосів - жнива продовжуються
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
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28.05.2024 08:18
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Йой-йой-йой!!! Шо сі робе!
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28.05.2024 08:15 Відповісти

Що си на світі білому діє - від чудасій голова аж лисіє... (с)
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28.05.2024 11:57 Відповісти
Знову суки кац...і полізли на м'ясний штурм.
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28.05.2024 08:16 Відповісти
Півтори тисячі п#дарів, яким не сиділося вдома, а могли просто здохнути в Кисложопинську від барматухи.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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28.05.2024 08:17 Відповісти
Вспівають свіжих підвозити
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28.05.2024 08:17 Відповісти
1 460 чумардосів - жнива продовжуються
Арта ювілей і в перше з початку війни більше тисячі стволів за місяць, на сьогодні 1 005.
Логістика новий місячний рекорд 1 565 одиниць, попередній 1 546 беререзень ц.р.
показати весь коментар
28.05.2024 08:18 Відповісти
Минув 3747 день москальсько-української війни.
160!! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Арта 49, броня 61!, логістика 46.
Арта взяла планку в 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 503 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
показати весь коментар
28.05.2024 08:48 Відповісти
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28.05.2024 08:51 Відповісти
~15000 тисяч за всю Афганську війну 10 років, просто вдумайтеся в рівень сатанизму ***** , не мислимо
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28.05.2024 09:16 Відповісти
+54'000 санітарних втрат (11'000 стали інвалідами);
+416'000 хворих гепатитами, тифом тощо.

І це - тільки офіційно. І тільки ті ВС, які померли чи травмувались на території Афганістану.

Тож 10річна війна в афгані була просто іншою за структурою втрат у совка, а так-то по селах на кладовищах теж були цілі алеї загиблих та померлих від поранень чи хвороб.
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28.05.2024 10:14 Відповісти
Чому ви дивуєтесь?
куйло готовий забрати на той світ ВСЮ росію і ВЕСЬ світ
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28.05.2024 12:12 Відповісти
Чи вистачить Лад-Калін на всіх орківських родичів з такими темпами утилізації ?
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28.05.2024 10:41 Відповісти
Не так важливо, чи того барахла вистачить. Як не вистачить - китайці свого барахла запропонують. За недорого.
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28.05.2024 12:00 Відповісти
Слава ЗСУ
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28.05.2024 11:36 Відповісти
 
 