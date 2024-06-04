Ракетная атака на Днепр: предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, возникший в результате ракетной атаки российских войск на город 4 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города. В частных домах многоэтажках и больнице выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены.
Как сообщили в ГСЧС, предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Ранее сообщалось, что количество раненых в результате утренней атаки врага на Днепр возросло до 7 человек.
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Прокляті виродки рашистські!! Горіть у пеклі, виродки та нелюди.