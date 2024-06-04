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Ракетная атака на Днепр: предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, возникший в результате ракетной атаки российских войск на город 4 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города. В частных домах многоэтажках и больнице выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены.

Как сообщили в ГСЧС, предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Также смотрите: Силы ПВО с утра сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру. Есть раненые, в том числе, дети. ФОТО

Ранее сообщалось, что количество раненых в результате утренней атаки врага на Днепр возросло до 7 человек.

Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року
Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року
Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року

Автор: 

Днепр (4426) пожар (5960) ГСЧС (4983)


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стільки приватних та багатоповерховок понівичено((.
Прокляті виродки рашистські!! Горіть у пеклі, виродки та нелюди.
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04.06.2024 10:35 Ответить
 
 