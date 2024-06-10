Россияне продолжают обстреливать Никополь и громады Днепропетровщины, есть раненая. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером из артиллерии враг обстрелял Марганецкую громаду, атаковал дроном-камикадзе - Покровскую. Утром попал по Никополю и Мировской громаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате вечерних обстрелов повреждены парник и частная рыбацкая лодка. Утром в Никополе и Мировской громаде повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж. А еще газопроводы и линия электропередач.
"По уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно", - добавил Лысак.
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