Россияне продолжают обстреливать Никополь и громады Днепропетровщины, есть раненая. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером из артиллерии враг обстрелял Марганецкую громаду, атаковал дроном-камикадзе - Покровскую. Утром попал по Никополю и Мировской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате вечерних обстрелов повреждены парник и частная рыбацкая лодка. Утром в Никополе и Мировской громаде повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж. А еще газопроводы и линия электропередач.

"По уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно", - добавил Лысак.

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