Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини, є поранена. ФОТОрепортаж
Ввечері з артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду, атакував дроном-камікадзе - Покровську. Зранку поцілив по Нікополю та Мирівській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджені парник та приватний рибальський човен. Зранку у Нікополі та Мирівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. А ще газогони та лінія електропередач.
"За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.
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