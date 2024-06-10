УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8334 відвідувача онлайн
Новини Фото
607 0

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини, є поранена. ФОТОрепортаж

Ввечері з артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду, атакував дроном-камікадзе - Покровську. Зранку поцілив по Нікополю та Мирівській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджені парник та приватний рибальський човен. Зранку у Нікополі та Мирівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. А ще газогони та лінія електропередач.

"За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог впродовж дня обстрілював Нікопольщину з артилерії та атакував дронами. Пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Окупанти били по житлових будинках на Дніпропетровщині 10 червня
Обстріли Дніпропетровщини 10 червня: наслідки від ОВА
На Дніпропетровщині 10 червня пошкоджені 4 приватні будинки
Обстріли Дніпропетровщини 10 червня

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 