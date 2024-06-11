Ночью россияне сбросили на жилой квартал в Константиновке "КАБ-500", пятеро гражданских получили ранения. ФОТО

10 июня 2024 года, в 23:20, российская армия нанесла авиаудар по Константиновке Донецкой области. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовой населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре

"Средство поражения попало по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей. Мужчина 65 лет и женщины в возрасте от 63 до 88 лет доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела - всем оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и стекла.

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