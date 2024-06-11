Вночі росіяни скинули на житловий квартал у Костянтинівці "КАБ-500", п’ятеро цивільних дістали поранення. ФОТО

10 червня 2024 року, о 23:20, російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт "КАБ-500" з універсальним модулем планування й корекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі

"Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.

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