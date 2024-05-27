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Новини Фото Війна
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Удар РФ по двох районах Харкова: Кількість поранених зросла до 12. У прокуратурі показали наслідки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 27 травня атакували Холодногірський та Шевченківський райони Харкова трьома бомбами УМПБ Д-30. Прокурори, які працюють на місці події, показали фото наслідків чергового обстрілу росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний допис Харківської обласної прокуратури у Telegram.

За даними слідчих, 27 травня орієнтовно о о 16:15 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Холодногірському районі міста зафіксовано два влучання. 

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

Один з авіаційних боєприпасів влучив недалеко від входу на територію фірми по виробництву солодощів.  А другий - у виробниче приміщення підприємства, яке займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

Через атаку окупантів загинула 47-річна жінка. Ще 12 осіб зазнали поранень. Загибла і постраждалі - працівники згаданих підприємств.

Ще один ворожий боєприпас влучив біля проїжджої частини у Шевченківському районі міста. Обійшлося без постраждалих.

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

"Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

Там також додали, що прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергового воєнного злочину росіян. У відомстві також зазначили, що уже розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

У прокуратурі показали наслідки обстрілу росіянами Харкова

Раніше прокуратура показала керовану авіаційну бомбу росіян біля ТЦ "Епіцентр", яка дивом не розірвалася.

Читайте також: Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: Кількість жертв зросла до 18 осіб

Автор: 

бомба (234) обстріл (28613) Харків (5623)


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Ukraina,Жгите болота мацковии всем Арсеналом,тот с Америки ********!!!
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27.05.2024 22:46 Відповісти
..могу спросить! этиГ Мать.Коя курва не выполнила свои обязанности...

..Скажу лишь одно,на тему 3 мировой войны,поймай своего из шайки зэШки и спроси где ракеты, где сайнвиндеры,Люди Вы сами должны выловить предателей..
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27.05.2024 22:54 Відповісти
Ніхто з наших союзників не забороняє Україні обстрілювати територію РФ.Передана озброєння - то наше!Зеленський та Єрмак забороняють це робити.Так ми ніколи не переможемо у війні з Мордором.Потрібно відповідати адекватно.Це злочин - забороняти ЗСУ відповідати на обстріли з терирорії рФ!
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28.05.2024 00:31 Відповісти
 
 