Удар РФ по двох районах Харкова: Кількість поранених зросла до 12. У прокуратурі показали наслідки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 27 травня атакували Холодногірський та Шевченківський райони Харкова трьома бомбами УМПБ Д-30. Прокурори, які працюють на місці події, показали фото наслідків чергового обстрілу росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний допис Харківської обласної прокуратури у Telegram.

За даними слідчих, 27 травня орієнтовно о о 16:15 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Холодногірському районі міста зафіксовано два влучання.

Один з авіаційних боєприпасів влучив недалеко від входу на територію фірми по виробництву солодощів. А другий - у виробниче приміщення підприємства, яке займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Через атаку окупантів загинула 47-річна жінка. Ще 12 осіб зазнали поранень. Загибла і постраждалі - працівники згаданих підприємств.

Ще один ворожий боєприпас влучив біля проїжджої частини у Шевченківському районі міста. Обійшлося без постраждалих.

"Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Там також додали, що прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергового воєнного злочину росіян. У відомстві також зазначили, що уже розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше прокуратура показала керовану авіаційну бомбу росіян біля ТЦ "Епіцентр", яка дивом не розірвалася.

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