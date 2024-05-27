Удар РФ по двум районам Харькова: Число раненых возросло до 12. В прокуратуре показали последствия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики 27 мая атаковали Холодногорский и Шевченковский районы Харькова тремя бомбами УМПБ Д-30. Прокуроры, которые работают на месте происшествия, показали фото последствий очередного обстрела россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
По данным следователей, 27 мая ориентировочно в 16:15 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Холодногорском районе города зафиксировано два попадания.
Один из авиационных боеприпасов упал недалеко от входа на территорию фирмы по производству сладостей. А второй - в производственное помещение предприятия, которое занималось изготовлением систем полива для сельскохозяйственных предприятий.
Из-за атаки оккупантов погибла 47-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения. Погибшая и пострадавшие - работники упомянутых предприятий.
Еще один вражеский боеприпас ударил возле проезжей части в Шевченковском районе города. Обошлось без пострадавших.
"Предварительно, враг атаковал город тремя УМПБ Д-30 с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Там также добавили, что прокуроры и следователи полиции работают на месте очередного военного преступления россиян. В ведомстве также отметили, что уже начато досудебные расследования по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Ранее прокуратура показала управляемую авиационную бомбу россиян возле ТЦ "Эпицентр", которая чудом не разорвалась.
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..Скажу лишь одно,на тему 3 мировой войны,поймай своего из шайки зэШки и спроси где ракеты, где сайнвиндеры,Люди Вы сами должны выловить предателей..