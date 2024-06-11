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В правительственном квартале Киева проводятся контрразведывательные меры, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) меры на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цель контрразведывательных мероприятий СБУ

Отмечается, что меры проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

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Какие проверки проводят?

Силовики осматривают территории и отдельные помещения (помещения, офисы, учреждения обслуживания) для выявления запрещенных предметов. Также проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом", - отметили в пресс-центре.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

В спецслужбе предупредили, что во время проведения мер возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Также смотрите: Готовил удары по военным учебным заведениям и больницам в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента РФ. ФОТО

Автор: 

безопасность (1106) Киев (25563) проверка (819) СБУ (19914)


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Топ комментарии
+26
Готуються захищати зелене лайно від народного гніву...
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11.06.2024 09:08
+24
Єрмака і татарових з подляками вже взяли?
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11.06.2024 09:10
+18
Бубачка в опасності?
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11.06.2024 09:12
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Ой б***ь - перехопили на вʼїзді до Києва фуру з тухлими яйцями?
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11.06.2024 09:07 Ответить
Готуються захищати зелене лайно від народного гніву...
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11.06.2024 09:08 Ответить
Невже до головних зрадників на Пагорбах добралися?
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11.06.2024 09:09 Ответить
Єрмака і татарових з подляками вже взяли?
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11.06.2024 09:10 Ответить
Яким чином, то їх "начальство"....
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11.06.2024 09:49 Ответить
Шукають агентів фсб
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11.06.2024 09:10 Ответить
А що їх шукати, їх всі знають.
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11.06.2024 09:50 Ответить
так треба ж на гарячому зафиксуваты
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11.06.2024 09:56 Ответить
У ТЦК день відкритих дверей
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11.06.2024 09:12 Ответить
Бубачка в опасності?
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11.06.2024 09:12 Ответить
Фашисти до чогось готуються...
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11.06.2024 09:12 Ответить
Та вони ще з 2014го, коли захопили Крим і підпалили Донбас, готують нам всілякі підлості
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11.06.2024 09:35 Ответить
Просочились лазутники? Напали на слід Зелі?
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11.06.2024 09:13 Ответить
Шо за квартал такой! ИПСО есть а тцк нет ! непорядок
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11.06.2024 09:14 Ответить
Шо за квартал такой? - 95.
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11.06.2024 09:33 Ответить
Єрмака пакують в бусік ?
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11.06.2024 09:14 Ответить
тренуються від народної любові-а так все як масквабаді савок вперде товарісчі
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11.06.2024 09:17 Ответить
Ірьмака ловлять?
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11.06.2024 09:18 Ответить
Мародеров которые деньги на войну воруют ловят?
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11.06.2024 09:20 Ответить
В Печерському суді нехай пошукають диверсантів - вони перевдягнені в суддівські мантії.
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11.06.2024 09:22 Ответить
підгорає -підгорає
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11.06.2024 09:26 Ответить
що за цирк? прізвища кротів вже давно відомі
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11.06.2024 09:37 Ответить
Щоо, знову напад на бубочку розкрили?
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11.06.2024 09:40 Ответить
"опівські фсбешні сліпці "кроти" мабуть відчули загрозу ,а тому дали команду "фас" ?
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11.06.2024 10:07 Ответить
Так отож! Приходиться йти на такі міри бо був один захисник з краденим гранатометом в урядовому кварталі Києва та і той виїхав.
Другий "захисник" ще в Києві. Ось, як про другого захистника написав перший "захистник":
"Коли журналістів попросили піти, ми отримали зброю, бронежилети, засоби захисту. Було дуже смішно: Єрмак здоровий, на нього бронежилет не наліз. Він і так, і так... Потім каже: "Ну, гаразд, буду без бронежилета". Охорона каже: "Усі приготувалися до бою. Тому що вже диверсанти пішли по Києву, нам повідомили". Джерело:
"Я взагалі не боявся. Це не драматургічно, можливо, звучить, але в мене було одне бажання: я хотів застрелити російську одиницю бронетехніки, щоб не даремно померти. Бо той, хто застрелив, у Вальгаллу потрапляє. А хто не застрелив - не потрапляє. Я спер гранатомет. Там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю: "Якщо дійде до офісу, то моє завдання - один "Тигр", один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю". І ще один варіант у мене був. Я одразу прорахував: вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. І якщо, наприклад, офіс зруйнували й нас усіх убили, а ти чомусь залишився живим... Таке теж іноді буває", - запевнив він. Джерело:

Ось так!! Бо один Андрій Борисович не справляться без Олексія Миколайовича.
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11.06.2024 09:51 Ответить
в єрмака у дупі
ретранслятор фсбешний
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11.06.2024 09:54 Ответить
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11.06.2024 11:04 Ответить
А кажуть воювати нема кому! Подивіться на цих тилових Рембо! В якій чудовій вони фізичній формі!
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11.06.2024 11:06 Ответить
Ніт, а Ви як собі думали? Щоб зє!-владу від вдячних громадян захищали якісь невмирущі чахлики?
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11.06.2024 13:33 Ответить
оба на...це як дерьмака взяли....
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11.06.2024 11:09 Ответить
Неначасі.
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11.06.2024 12:21 Ответить
Скільки "пакушєній" на яйцесяйного лідора буде розкрито?
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11.06.2024 11:12 Ответить
100500, не менше.
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11.06.2024 13:31 Ответить
Ермака ищут...
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11.06.2024 13:13 Ответить
У Команданте Козиря трапився приступ параної?
Очікувано.
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11.06.2024 13:30 Ответить
 
 