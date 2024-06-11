В правительственном квартале Киева проводятся контрразведывательные меры, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) меры на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цель контрразведывательных мероприятий СБУ

Отмечается, что меры проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев.





Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

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Какие проверки проводят?

Силовики осматривают территории и отдельные помещения (помещения, офисы, учреждения обслуживания) для выявления запрещенных предметов. Также проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом", - отметили в пресс-центре.





В спецслужбе предупредили, что во время проведения мер возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

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