В правительственном квартале Киева проводятся контрразведывательные меры, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) меры на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Цель контрразведывательных мероприятий СБУ
Отмечается, что меры проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев.
Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
Какие проверки проводят?
Силовики осматривают территории и отдельные помещения (помещения, офисы, учреждения обслуживания) для выявления запрещенных предметов. Также проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.
"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом", - отметили в пресс-центре.
В спецслужбе предупредили, что во время проведения мер возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов и осмотр автомобилей.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
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Другий "захисник" ще в Києві. Ось, як про другого захистника написав перший "захистник":
"Коли журналістів попросили піти, ми отримали зброю, бронежилети, засоби захисту. Було дуже смішно: Єрмак здоровий, на нього бронежилет не наліз. Він і так, і так... Потім каже: "Ну, гаразд, буду без бронежилета". Охорона каже: "Усі приготувалися до бою. Тому що вже диверсанти пішли по Києву, нам повідомили". Джерело:
"Я взагалі не боявся. Це не драматургічно, можливо, звучить, але в мене було одне бажання: я хотів застрелити російську одиницю бронетехніки, щоб не даремно померти. Бо той, хто застрелив, у Вальгаллу потрапляє. А хто не застрелив - не потрапляє. Я спер гранатомет. Там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю: "Якщо дійде до офісу, то моє завдання - один "Тигр", один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю". І ще один варіант у мене був. Я одразу прорахував: вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. І якщо, наприклад, офіс зруйнували й нас усіх убили, а ти чомусь залишився живим... Таке теж іноді буває", - запевнив він. Джерело:
Ось так!! Бо один Андрій Борисович не справляться без Олексія Миколайовича.
ретранслятор фсбешний
Очікувано.