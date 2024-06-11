В урядовому кварталі Києва проводяться контррозвідувальні заходи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Мета контррозвідувальних заходів СБУ

Зазначається, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.





Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

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Які перевірки проводять?

Силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, заклади обслуговування) для виявлення заборонених предметів. Також перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", - зазначили в пресцентрі.





У спецслужбі попередили, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

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