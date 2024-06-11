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В урядовому кварталі Києва проводяться контррозвідувальні заходи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Мета контррозвідувальних заходів СБУ

Зазначається, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У туристичних районах Прикарпаття прикордонники посилено працюють на підставі наказів про додаткові обмежувальні заходи, - ДПСУ 

Які перевірки проводять?

Силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, заклади обслуговування) для виявлення заборонених предметів. Також перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", - зазначили в пресцентрі.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в центрі Києві

У спецслужбі попередили, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Читайте також: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва, основні локації - Софійська і Михайлівська площі. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпека (936) Київ (19534) перевірка (1233) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+26
Готуються захищати зелене лайно від народного гніву...
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11.06.2024 09:08
+24
Єрмака і татарових з подляками вже взяли?
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11.06.2024 09:10
+18
Бубачка в опасності?
показати весь коментар
11.06.2024 09:12
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Ой б***ь - перехопили на вʼїзді до Києва фуру з тухлими яйцями?
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11.06.2024 09:07 Відповісти
Готуються захищати зелене лайно від народного гніву...
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11.06.2024 09:08 Відповісти
Невже до головних зрадників на Пагорбах добралися?
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11.06.2024 09:09 Відповісти
Єрмака і татарових з подляками вже взяли?
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11.06.2024 09:10 Відповісти
Яким чином, то їх "начальство"....
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11.06.2024 09:49 Відповісти
Шукають агентів фсб
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11.06.2024 09:10 Відповісти
А що їх шукати, їх всі знають.
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11.06.2024 09:50 Відповісти
так треба ж на гарячому зафиксуваты
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11.06.2024 09:56 Відповісти
У ТЦК день відкритих дверей
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11.06.2024 09:12 Відповісти
Бубачка в опасності?
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11.06.2024 09:12 Відповісти
Фашисти до чогось готуються...
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11.06.2024 09:12 Відповісти
Та вони ще з 2014го, коли захопили Крим і підпалили Донбас, готують нам всілякі підлості
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11.06.2024 09:35 Відповісти
Просочились лазутники? Напали на слід Зелі?
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11.06.2024 09:13 Відповісти
Шо за квартал такой! ИПСО есть а тцк нет ! непорядок
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11.06.2024 09:14 Відповісти
Шо за квартал такой? - 95.
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11.06.2024 09:33 Відповісти
Єрмака пакують в бусік ?
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11.06.2024 09:14 Відповісти
тренуються від народної любові-а так все як масквабаді савок вперде товарісчі
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11.06.2024 09:17 Відповісти
Ірьмака ловлять?
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11.06.2024 09:18 Відповісти
Мародеров которые деньги на войну воруют ловят?
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11.06.2024 09:20 Відповісти
В Печерському суді нехай пошукають диверсантів - вони перевдягнені в суддівські мантії.
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11.06.2024 09:22 Відповісти
підгорає -підгорає
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11.06.2024 09:26 Відповісти
що за цирк? прізвища кротів вже давно відомі
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11.06.2024 09:37 Відповісти
Щоо, знову напад на бубочку розкрили?
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11.06.2024 09:40 Відповісти
"опівські фсбешні сліпці "кроти" мабуть відчули загрозу ,а тому дали команду "фас" ?
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11.06.2024 10:07 Відповісти
Так отож! Приходиться йти на такі міри бо був один захисник з краденим гранатометом в урядовому кварталі Києва та і той виїхав.
Другий "захисник" ще в Києві. Ось, як про другого захистника написав перший "захистник":
"Коли журналістів попросили піти, ми отримали зброю, бронежилети, засоби захисту. Було дуже смішно: Єрмак здоровий, на нього бронежилет не наліз. Він і так, і так... Потім каже: "Ну, гаразд, буду без бронежилета". Охорона каже: "Усі приготувалися до бою. Тому що вже диверсанти пішли по Києву, нам повідомили". Джерело:
"Я взагалі не боявся. Це не драматургічно, можливо, звучить, але в мене було одне бажання: я хотів застрелити російську одиницю бронетехніки, щоб не даремно померти. Бо той, хто застрелив, у Вальгаллу потрапляє. А хто не застрелив - не потрапляє. Я спер гранатомет. Там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю: "Якщо дійде до офісу, то моє завдання - один "Тигр", один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю". І ще один варіант у мене був. Я одразу прорахував: вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. І якщо, наприклад, офіс зруйнували й нас усіх убили, а ти чомусь залишився живим... Таке теж іноді буває", - запевнив він. Джерело:

Ось так!! Бо один Андрій Борисович не справляться без Олексія Миколайовича.
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11.06.2024 09:51 Відповісти
в єрмака у дупі
ретранслятор фсбешний
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11.06.2024 09:54 Відповісти
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11.06.2024 11:04 Відповісти
А кажуть воювати нема кому! Подивіться на цих тилових Рембо! В якій чудовій вони фізичній формі!
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11.06.2024 11:06 Відповісти
Ніт, а Ви як собі думали? Щоб зє!-владу від вдячних громадян захищали якісь невмирущі чахлики?
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11.06.2024 13:33 Відповісти
оба на...це як дерьмака взяли....
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11.06.2024 11:09 Відповісти
Неначасі.
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11.06.2024 12:21 Відповісти
Скільки "пакушєній" на яйцесяйного лідора буде розкрито?
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11.06.2024 11:12 Відповісти
100500, не менше.
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11.06.2024 13:31 Відповісти
Ермака ищут...
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11.06.2024 13:13 Відповісти
У Команданте Козиря трапився приступ параної?
Очікувано.
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11.06.2024 13:30 Відповісти
 
 