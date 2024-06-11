В урядовому кварталі Києва проводяться контррозвідувальні заходи, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Мета контррозвідувальних заходів СБУ
Зазначається, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.
Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
Які перевірки проводять?
Силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, заклади обслуговування) для виявлення заборонених предметів. Також перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу.
"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", - зазначили в пресцентрі.
У спецслужбі попередили, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
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Другий "захисник" ще в Києві. Ось, як про другого захистника написав перший "захистник":
"Коли журналістів попросили піти, ми отримали зброю, бронежилети, засоби захисту. Було дуже смішно: Єрмак здоровий, на нього бронежилет не наліз. Він і так, і так... Потім каже: "Ну, гаразд, буду без бронежилета". Охорона каже: "Усі приготувалися до бою. Тому що вже диверсанти пішли по Києву, нам повідомили". Джерело:
"Я взагалі не боявся. Це не драматургічно, можливо, звучить, але в мене було одне бажання: я хотів застрелити російську одиницю бронетехніки, щоб не даремно померти. Бо той, хто застрелив, у Вальгаллу потрапляє. А хто не застрелив - не потрапляє. Я спер гранатомет. Там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю: "Якщо дійде до офісу, то моє завдання - один "Тигр", один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю". І ще один варіант у мене був. Я одразу прорахував: вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. І якщо, наприклад, офіс зруйнували й нас усіх убили, а ти чомусь залишився живим... Таке теж іноді буває", - запевнив він. Джерело:
Ось так!! Бо один Андрій Борисович не справляться без Олексія Миколайовича.
ретранслятор фсбешний
Очікувано.