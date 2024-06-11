Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 9 получили ранения. Оккупанты 15 раз обстреляли область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска в течение суток 15 раз обстреляли три района Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район.
Из артиллерии в Марьинской громаде оккупанты обстреляли Зоряное и Елизаветовку. В Кураховской громаде повреждено предприятие в Новоселидовке, обстреляны Курахово, Кураховка, Острое и Горняк. В Покровске ранены 2 человека. Повреждено предприятие в Галициновке Новогродовской громады.
Краматорский район.
Россияне обстреляли Терны, Ямполовку и Заречное в Лиманской громаде. В Николаевской громаде обстреляна промзона. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 16 многоэтажек, 2 админздания и 2 инфраструктурных объекта.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 4 дома и админздание, еще 1 дом поврежден в Щербиновке.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 11 детей.
В течение суток в результате обстрелов РФ погиб 1 человек в Сергеевке. 9 человек получили ранения.
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