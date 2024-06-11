Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 9 дістали поранення. Окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 15 разів обстріляли три райони Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

З артилерії у Мар'їнській громаді окупанти обстріляли Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляно Курахове, Курахівку, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.

Краматорський район.

Росіяни обстріляли Терни, Ямполівка і Зарічне у Лиманській громаді. У Миколаївській громаді обстріляно промзону. У Костянтинівці поранено 5 осіб, пошкоджено 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, зокрема 11 дітей.

Протягом доби внаслідок обстрілів РФ загинула 1 особа у Сергіївці. 9 осіб дістали поранення.

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