IT-армия остановила работу основного провайдера российских банков, - Минцифры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кибервойска украинской IT-армии уже несколько дней тормозят работу ведущих банков России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

"Уже несколько дней наблюдаются сбои в работе Мастертел - основного поставщика коммуникаций российских банков. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают", - говорится в сообщении.

Благодаря операции украинского кибервойска россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

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