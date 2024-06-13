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IT-армия остановила работу основного провайдера российских банков, - Минцифры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кибервойска украинской IT-армии уже несколько дней тормозят работу ведущих банков России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

"Уже несколько дней наблюдаются сбои в работе Мастертел - основного поставщика коммуникаций российских банков. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают", - говорится в сообщении.

Благодаря операции украинского кибервойска россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

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IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків

В Минцифры призвали желающих влиять на работу крупных компаний врага присоединяйтесь в ряды IТ-армии. Для этого нужно подписаться на Telegram-канал проекта, где постоянно публикуют актуальные задачи.

Автор: 

банки (1935) россия (95652) кибератака (181)


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Аби Рашистам міжнародні операції перекрили то було б краще.
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13.06.2024 19:22 Ответить
Слава Українцям!
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13.06.2024 20:57 Ответить
Специально поинтересовался, вроде сервис всех ведущих банков работают...
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13.06.2024 21:17 Ответить
 
 