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IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Кібервійська української IT Армії вже кілька днів гальмують роботу провідних банків Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі Мастертел — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють", - ідеться в повідомленні.

Завдяки операції українського кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

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IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків

У Мінцифри закликали охочих впливати на роботу великих компаній ворога долучайтеся до лав ІТ Армії. Для цього потрібно  підписатися на Telegram-канал проєкту, де постійно публікують актуальні завдання.

Автор: 

банки (7739) росія (65328) кібератака (411)


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Аби Рашистам міжнародні операції перекрили то було б краще.
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13.06.2024 19:22 Відповісти
Слава Українцям!
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13.06.2024 20:57 Відповісти
Специально поинтересовался, вроде сервис всех ведущих банков работают...
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13.06.2024 21:17 Відповісти
 
 