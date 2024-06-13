IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків, - Мінцифри. ФОТОрепортаж
Кібервійська української IT Армії вже кілька днів гальмують роботу провідних банків Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.
"Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі Мастертел — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють", - ідеться в повідомленні.
Завдяки операції українського кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.
У Мінцифри закликали охочих впливати на роботу великих компаній ворога долучайтеся до лав ІТ Армії. Для цього потрібно підписатися на Telegram-канал проєкту, де постійно публікують актуальні завдання.
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