IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Кібервійська української IT Армії вже кілька днів гальмують роботу провідних банків Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі Мастертел — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють", - ідеться в повідомленні.

Завдяки операції українського кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

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