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Оккупанты нанесли удар FPV-дронами по Купянску: поврежден рейсовый автобус, ранен гражданский. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удары FPV-дронами по Купянску на Харьковщине. Ранен гражданский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Окупанти дроном атакували рейсовий автобус у Куп’янську

13 июня ориентировочно в 16:40 в г. Купянск зафиксировано попадание в дорожное покрытие вражеского FPV-дрона. От взрыва поврежден рейсовый автобус "Купянск-Харьков". Без пострадавших.

Російський дрон атакував автобус у Куп’янську

В 16:50 в городе взорвался еще один FPV-дрон, который попал в землю. Получил ранения 60-летний прохожий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и один получил ранения в результате обстрела оккупантами Купянска. ФОТОрепортаж (обновлено)

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (3969) Купянск (641)


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Відповіддю на такі терористичні акти російських загарбників є вогневі удари ЗСУ на їхнє знищення.
Як приклад - за травень-червень ц.р. утилізовано 6 ворожих дивізіонів ЗРК С-300 та С-400.

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13.06.2024 21:54 Ответить
 
 