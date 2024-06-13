Оккупанты нанесли удар FPV-дронами по Купянску: поврежден рейсовый автобус, ранен гражданский. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удары FPV-дронами по Купянску на Харьковщине. Ранен гражданский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

13 июня ориентировочно в 16:40 в г. Купянск зафиксировано попадание в дорожное покрытие вражеского FPV-дрона. От взрыва поврежден рейсовый автобус "Купянск-Харьков". Без пострадавших.

В 16:50 в городе взорвался еще один FPV-дрон, который попал в землю. Получил ранения 60-летний прохожий.

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Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).