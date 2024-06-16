Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь, вспыхнул пожар, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Никопольщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом оккупантов накануне вечером находились Марганец и Никополь. Утром 16 июня войска РФ снова ударили по райцентру.

"Враг применял тяжелую артиллерию. А еще ударил дронами-камикадзе. Произошел пожар. Повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Изувечены газопроводы и линия электропередач. Люди уцелели", - отметил Лысак.

Также смотрите: Почти 15 раз в течение дня оккупанты атаковали Никопольщину: поврежден дом, коммунальное предприятие и гостиница. ФОТОРЕПОРТАЖ











