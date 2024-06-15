Почти 15 раз в течение дня оккупанты атаковали Никопольщину: поврежден дом, коммунальное предприятие и гостиница. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 15 июня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области почти полтора десятка раз.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОвА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, преимущественно враг целился дронами-камикадзе, но был и обстрел из артиллерии. Больше всего ударов получил Никополь. Потерпели также Мировская и Покровская громады.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Сообщается, что в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, гостиница, частный дом, здание, которое не эксплуатируется.
В ОВА отметили, что другие последствия террора еще уточняются.
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