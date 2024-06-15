Майже 15 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину: Пошкоджено будинок, комунальне підприємство та готель. ФОТОрепортаж
Протягом дня 15 червня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області майже півтора десятки разів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, переважно ворог цілив дронами-камікадзе, але був і обстріл з артилерії. Найбільше ударів зазнав Нікополь. Потерпали також Мирівська та Покровська громади.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне підприємство, готель, приватний будинок, будівля, що не експлуатується.
В ОВА зазначили, що інші наслідки терору ще уточнюються.
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