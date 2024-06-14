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Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та БпЛА: одну людину поранено, пошкоджено будинки, підприємство, магазин, транспорт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 14 червня 2024 р. росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням БпЛА та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня Нікопольщина перебувала під ворожим вогнем. Агресор застосовував БпЛА, гатив з важкої артилерії. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах. Поранена 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Як зазначається, пошкоджено підприємство, магазин, дві вантажівки, стільки ж легкових авто, мікроавтобус, гараж. Потрощені 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, одна з яких загорілася. Пожежу загасили.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Крім того, знищено ангар для зберігання зерна і автопричіп. Понівечені трактор, мотоцикл, газогін, лінії електропередач.

Повідомляється, що на решті території області обстрілів не було.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Автор: 

обстріл (28672) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3769)


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