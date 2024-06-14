Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и БпЛА: один человек ранен, повреждены дома, предприятие, магазин, транспорт, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 14 июня 2024 г. россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области с применением БпЛА и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня Никопольщина находилась под вражеским огнем. Агрессор применял БпЛА, бил из тяжелой артиллерии. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Ранена 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью на Днепропетровщине уничтожено пять вражеских дронов-камикадзе

Как отмечается, повреждены предприятие, магазин, два грузовика, столько же легковых авто, микроавтобус, гараж. Разбиты 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Пожар потушили.

Смотрите также: Количество пострадавших в Новомосковске увеличилось до 6. Никопольщину оккупанты атаковали дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, уничтожены ангар для хранения зерна и автоприцеп. Изуродованы трактор, мотоцикл, газопровод, линии электропередач.

Сообщается, что на остальной территории области обстрелов не было.















