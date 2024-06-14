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Оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и БпЛА: один человек ранен, повреждены дома, предприятие, магазин, транспорт, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 14 июня 2024 г. россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области с применением БпЛА и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня Никопольщина находилась под вражеским огнем. Агрессор применял БпЛА, бил из тяжелой артиллерии. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Ранена 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Как отмечается, повреждены предприятие, магазин, два грузовика, столько же легковых авто, микроавтобус, гараж. Разбиты 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Пожар потушили.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Кроме того, уничтожены ангар для хранения зерна и автоприцеп. Изуродованы трактор, мотоцикл, газопровод, линии электропередач.

Сообщается, что на остальной территории области обстрелов не было.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілів Нікопольщини 14 червня

Автор: 

обстрел (27327) Никополь (1033) Днепропетровская область (3989)


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