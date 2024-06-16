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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь, спалахнула пожежа, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом окупантів напередодні ввечері перебували Марганець і Нікополь. Зранку 16 червня війська РФ знову вдарили по райцентру.

"Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе. Сталася пожежа. Пошкоджені 10 приватних будинків й 4 господарські споруди. Понівечені газогони та лінія електропередач. Люди вціліли", - зазначив Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 15 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину: Пошкоджено будинок, комунальне підприємство та готель. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28672) Нікополь (1205)


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