Задержаны трое иностранцев, которые на мотоциклах незаконно пересекли украинско-румынскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ
Иностранцы без документов на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Они были задержаны.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Трое мужчин, граждане Германии и Италии, на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Документов при себе не имели. Поэтому пограничникам пришлось разнообразить активный отдых "гостей" официальными формальностями - составлением админпротоколов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас иностранцы находятся в пограничном подразделении. Впоследствии их в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.
Топ комментарии
+30 Ярослав Кийко
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Життєві цикли...
Чихати на кордони...
Просто сідай... на мотоцикл...
- Стій! Дерево!
У відповідь:
- Сам -дерево! Пшёл нах!
Бабах! Бабах! - за поворотом Біжу туди Сидять коло розбитих мотоциклів:
- А ты чего не сказал, что там настоящее дерево?...
ПиСи - природа у нас красива в Карпатах
документ , по якому можна ідентифікувати цю особу 🙁
але для перетину кордону іншоі краіни , обовʼязково потрібен документ !!
Мабудь це комусь вигідно?