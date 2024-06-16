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Задержаны трое иностранцев, которые на мотоциклах незаконно пересекли украинско-румынскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Иностранцы без документов на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Они были задержаны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Трое мужчин, граждане Германии и Италии, на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Документов при себе не имели. Поэтому пограничникам пришлось разнообразить активный отдых "гостей" официальными формальностями - составлением админпротоколов", - говорится в сообщении.

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Затримано іноземців-порушників кордону

Как отмечается, сейчас иностранцы находятся в пограничном подразделении. Впоследствии их в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.

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Затримано іноземців-порушників кордону
Затримано іноземців-порушників кордону
Затримано іноземців-порушників кордону

Автор: 

Госпогранслужба (6475) граница (5273)


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Топ комментарии
+30
Хлопці вирішили, що Україна вже в ЄС і кордонів не існує
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16.06.2024 13:43
+15
А були б свої, то дістали б по морді і через 15 хвилин були б у ТЦК. А чужих канапками пригощають.

ПиСи - природа у нас красива в Карпатах
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16.06.2024 13:53
+14
Правильно, потрібно прикордонні війська на західному кордоні збільшити ще на 500.000 осіб. Час воєнний, неспокійний - то ухилянти, то німецькі туристи на байках. Усім прикордонникам за важкі умови давати бойові виплати і посвідчення учасника бойових дій
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16.06.2024 13:56
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Хлопці вирішили, що Україна вже в ЄС і кордонів не існує
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16.06.2024 13:43 Ответить
Вони були в шоці, коли зрозуміли що попали концентраційний табір клоуна.
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16.06.2024 14:47 Ответить
Завхоза...
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17.06.2024 09:32 Ответить
Якщо живе свобода в людях...

Життєві цикли...

Чихати на кордони...

Просто сідай... на мотоцикл...
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16.06.2024 13:43 Ответить
Якщо ред- неки, то можуть взагалі не мати уявлення про кордони. Катайся де хочеш.
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16.06.2024 13:47 Ответить
Хрустики зазвичай не віддупляють де вони їдуть, куди і на який швидкісті)
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16.06.2024 14:20 Ответить
Іду асфальтованою доріжкою заміського парку - несу відро грибів Переступаю через гілки повалених дерев (напередодні пройшла буря і ще бурелом з дороги не прибрали) За черговим поворотом назустріч вилітають два мотоциклісти Махаю рукою:
- Стій! Дерево!

У відповідь:
- Сам -дерево! Пшёл нах!

Бабах! Бабах! - за поворотом Біжу туди Сидять коло розбитих мотоциклів:
- А ты чего не сказал, что там настоящее дерево?...

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16.06.2024 16:20 Ответить
Що ж то за кордон і як його охороняють,якщо можно на мотоциклі проїхати
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16.06.2024 13:50 Ответить
Правильно, потрібно прикордонні війська на західному кордоні збільшити ще на 500.000 осіб. Час воєнний, неспокійний - то ухилянти, то німецькі туристи на байках. Усім прикордонникам за важкі умови давати бойові виплати і посвідчення учасника бойових дій
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16.06.2024 13:56 Ответить
Ти дебіла чи як? ****** і звідкіля віщуєш гнида
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16.06.2024 14:15 Ответить
Циц, ухилянт iпсошний
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16.06.2024 15:22 Ответить
є таке слово - іронія, тупим спитати в гугля
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16.06.2024 15:26 Ответить
кацапчику - на яндекстранслейті палишся
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16.06.2024 15:51 Ответить
А були б свої, то дістали б по морді і через 15 хвилин були б у ТЦК. А чужих канапками пригощають.

ПиСи - природа у нас красива в Карпатах
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16.06.2024 13:53 Ответить
спочатку у поліцейському відділку, на оформленні адмінпротоколу
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16.06.2024 14:14 Ответить
Виходячи з твоїх постійних дописів природа твоя не Карпати, а Валдай.
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16.06.2024 14:33 Ответить
Туристи , які перетинають чужі кордони , зобовʼязані мати при собі
документ , по якому можна ідентифікувати цю особу 🙁
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16.06.2024 13:59 Ответить
це правда, але контингент як ми бачимо різний буває)
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16.06.2024 15:17 Ответить
А я думав, що у нас безвіз з Євросоюзом
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16.06.2024 14:00 Ответить
У нас , дійсно , існує безвіз з Євросоюзом ,
але для перетину кордону іншоі краіни , обовʼязково потрібен документ !!
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16.06.2024 14:07 Ответить
А що вони перетинали кордон без документів? Мабуть заїхали за цигарками?
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16.06.2024 14:12 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не перетинала кордони з Шенгенською зоною.
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16.06.2024 14:16 Ответить
, Дехто з форумчан в цій темі клеїть дурня , скоріш за все
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16.06.2024 14:35 Ответить
Далі Стамбула в Європі не був
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16.06.2024 15:36 Ответить
Німеччина не далеко від України .. але , як можна на таких слабеньких "дирчиках" ризикувати поїхати так далеко ..? більш схоже що вони десь в прикарпатті взали тачки на прокат просто ..
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16.06.2024 14:07 Ответить
Мабуть підзаробити хотіли. Вивезти по ухилянту на мопед. А що, декілька тисяч то місяць чи два працювати...
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16.06.2024 14:12 Ответить
Нормально незуй шастати підорам. Кордон на замку і все
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16.06.2024 14:17 Ответить
Ну це так у нас вже молдаван і та гагаузи іноземці. Женить їх назад підсрачниками. Я розумію коли літак залетів. А тут шо таке? Висновок - прикордонники ловлять гав! А може заробляють? А може у нас вже Шенген, а я нічого не знаю?
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16.06.2024 14:28 Ответить
панять і прастіть(с)
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16.06.2024 15:01 Ответить
може чоловіки їхали на вступ до нашого Іноземного легіону 😉
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16.06.2024 15:30 Ответить
А чому вирішили що вони іноземці якщо в них нема документів?
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16.06.2024 15:31 Ответить
Да чего там церемониться...Опиздюлить,за черти и в ТЦК-нехай воюют Эта страна предоставляет всем "равные возможности" Хотели Украину посмотреть..ну вот-шикарный случай
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16.06.2024 15:36 Ответить
В ТЦК наверное отвезли?
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16.06.2024 17:57 Ответить
Йде війна, а у нас замість кордону якийсь прохідний двір. І все через те що немає карної відповідальності за незаконний перетин.
Мабудь це комусь вигідно?
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16.06.2024 20:58 Ответить
Вільні люди. Мають людські права, а не тільки "борг")
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18.06.2024 00:17 Ответить
 
 