Задержаны трое иностранцев, которые на мотоциклах незаконно пересекли украинско-румынскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Иностранцы без документов на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Они были задержаны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Трое мужчин, граждане Германии и Италии, на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Документов при себе не имели. Поэтому пограничникам пришлось разнообразить активный отдых "гостей" официальными формальностями - составлением админпротоколов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас иностранцы находятся в пограничном подразделении. Впоследствии их в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.

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