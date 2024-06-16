Войска РФ атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы из БПЛА, били из тяжелой артиллерии: 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

16 июня российские войска атаковали Никопольский район различными типами вооружения и ранили двух человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

"Пострадали два человека - 60-летняя женщина и 57-летний мужчина. У обоих - осколочные ранения, оказана вся необходимая помощь. Будут лечиться дома", - отметил Лысак.

В результате атак повреждены жилая девятиэтажка, четыре частных дома, дачный дом, легковой автомобиль. Повреждено и двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

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