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Вечером враг атаковал Никополь двумя дронами-камикадзе, утром ударил по Покровской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг не прекращает атак на Никопольщину Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг целился по Никополю двумя дронами-камикадзе. В городе повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

Утром под удар попала Покровская громада. Враг сбросил боеприпас с беспилотника и запустил дрон-камикадзе.

Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль и линия электропередачи.

Также смотрите: Войска РФ атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы из БПЛА, били из тяжелой артиллерии: 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Удари по Нікопольщині 16 червня
Удари по Нікопольщині 16 червня
Удари по Нікопольщині 16 червня
Удари по Нікопольщині 16 червня

Автор: 

обстрел (27379) Никополь (1038) Днепропетровская область (4001)


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